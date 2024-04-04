Сомнительно, что они смогут достичь значительного успеха, – НАТО о новом наступлении России

Уже длительное время продолжаются дискуссии относительно возможного наступления российских войск. Однако Россия, вероятно, не сможет провести ни одной масштабной наступательной операции в Украине, чтобы захватить большое количество новой территории.

Ежемесячно Россия мобилизует примерно 30 тысяч дополнительных военнослужащих, чтобы восстановить силы. Об этом вне записи сообщил высокопоставленный чиновник НАТО корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

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Оккупанты могут истощать украинскую армию

По словам собеседника, Россия сохраняет значительное количественное преимущество, превосходя Украину в боеприпасах, личном составе и технике. Из-за этого российская армия сможет продолжать атаки, направленные на истощение украинской армии.

Однако, для большого наступления российская армия не имеет достаточного количества снарядов и необходимых маневренных подразделений.

Сомнительно, что российские войска смогут достичь значительного успеха в наступлении этой весной, и они, вероятно, не смогут провести ни одной значительной наступательной операции без очередной широкомасштабной мобилизации,

– сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Представитель Альянса отметил, что непрерывные поставки оружия от союзников имеет большое значение на поле боя. Сейчас Украина ускорила строительство оборонительных позиций на нескольких участках на линии фронта.

Собеседник ожидает, что это из-за этого многочисленные попытки России провести операции по прорыву границы, скорее всего, будут сопровождаться очень большими потерями.

Новое наступление может быть уже в конце весны: коротко