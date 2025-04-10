Украина жестко ответит: Свитан оценил, допустит ли Лукашенко новое наступление россиян из Беларуси

Осенью 2025 года Россия и Беларусь планируют провести совместные учения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предположил, что эти действия врага могут скрывать подготовку к новому возможному наступлению на Украину с белорусской территории.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что военные обычно прорабатывают худшее развитие событий, и предупреждают о нем. Также Главнокомандующий Сырский отметил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" могут иметь целью скрытое создание группировок наступательных войск.

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Осуществляют информационное запугивание

Свитан заметил, что вероятность реализации худшего варианта может быть крайне минимальной. Прежде всего из-за того, что Александр Лукашенко не допустит, чтобы российские войска снова зашли из Беларуси на территорию Украины.

Экономика и энергетика Беларуси, по его словам, будет ликвидирована в течение нескольких дней средствами поражения, которые имеет Украина. Достаточно будет одного пуска, подобного тому, что сейчас осуществляются по территории России.

Если сотня беспилотников зайдет на белорусский нефтеперерабатывающий завод, от него ничего не останется. Также под ударом может оказаться атомная станция, которая питает белорусскую экономику. Если она остановит свою работу, то Беларусь не выберется из хаоса, в котором окажется,

– сказал военный эксперт.

Полковник ВСУ в запасе предположил, что сегодня не та ситуация, которая была в 2022 году. Тем более, что украинские войска подготовились даже к худшему развитию событий.

Обратите внимание! Накануне полномасштабного вторжения – в феврале 2022 года – Россия и Беларусь проводили совместные учения. В то же время в США предупреждали, что под прикрытием маневров российские войска переместят в Беларусь, и это будет подготовкой к будущему нападению на Украину.

В свое время, по словам Романа Свитана, генерал-лейтенант Сергей Наев руководил восстановлением системы фортификаций вдоль украино-белорусской границы. Там примерно 1000 километров фронта, где расположены десятки тысяч личного состава украинских войск.

Сейчас также рассматривается заход в Украину европейских сил как раз на границу с Беларусью,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время россияне пытаются информационно запугать военным учением и возможным наступлением, потому что как раз боятся появления в Украине европейских войск.