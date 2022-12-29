У России только один вариант: полковник ВСУ предположил, где оккупанты могут пойти в наступление
В последнее время в сети распространяется информация о вероятном наступлении россиян с территории Беларуси. Впрочем, именно Восток Украины является единственным вариантом, где оккупанты могут организовать наступательные действия.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он назвал вариант развития событий, который был бы оптимальным для российских захватчиков.
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У России один вариант для наступления
Свитан убежден, что с точки зрения логистики и определенных моментов развертывания войск лучше всего для оккупантов было бы усилить давление со стороны села Валуйки, что в Луганской области в сторону Купянска, что на Харьковщине. Это Купянско-Сватовское направление.
Так, там очень маленькая логистическая цепочка. А в Валуйках находится мощная военная база врага, куда оккупационное войско может подтянуть резервы. Именно через этот поселок прошли более 100 тысяч захватчиков в начале этого года, поэтому оптимальный вариант наступления для россиян именно через Валуйки.
Если и организовывать какое-либо направление для атаки (для россиян – 24 канал), то это Купянско-сватовское направление,
– заметил военный эксперт.
Свитан предположил, где россияне могли организовать наступление: смотрите видео
Угроза нового наступления россиян: что известно
- В Минобороны Германии спрогнозировали, что Россия может совершить повторное нападение уже в апреле 2023 года. Там отметили, что оно, вероятно, будет неизбежно и к нему оккупанты привлекут армию Беларуси.
- Согласно прогнозу немецкого Минобороны новое наступление Россия совершит на подконтрольную Украине часть Донбасса. И там возможны два варианта. По первому сценарию белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления России. Цель Кремля согласно первому сценарию – полное взятие под свой контроль Донбасса.
- В то же время по второму сценарию белорусская армия может стать решающей силой в войне, однако возможность этого считается маловероятной. В Минобороны Германии предположили, что в этом случае Владимир Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что нельзя исключать угрозу нового вторжения со стороны Беларуси. Впрочем, по его словам, неправильно говорить, что есть данные, подтверждающие существование угрозы.
- США внимательно следят за взаимодействием России и Беларуси в войне против Украины. В частности Белый дом следит за размещением российских сил на территории северного соседа нашей страны. Представитель Белого дома Карин Жан Пьер сказала, что США уже давно озабочены ролью Беларуси в российской агрессии против Украины.