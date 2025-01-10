Я поражен, – генерал Ходжес о новом наступлении ВСУ в Курской области

Более полугода продолжается операция ВСУ на Курщине. Украинские военные контролируют значительную территорию, и совсем недавно нанесли удар в неожиданном для врага районе.

В разговоре с 24 Каналом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес подробно рассказал о 3 вещах, которые показало новое наступление Сил обороны в Курской области.

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Первый вывод

Украинским военным снова удалось нанести атаку в одном из районов, где Россия могла все обнаружить и предвидеть с помощью беспилотников и учитывая тот факт, что уже почти 7 месяцев ведет бои по краям Курского плацдарма.

Россияне были удивлены очередным наступлением. Это указывает на высокую компетентность Украины в вопросах обеспечения безопасности и секретности. Также весь мир увидел неспособность России понимать, что происходит перед ними. Это не то, чего можно было ожидать на этом этапе войны.

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Второй вывод

Украинский Генштаб понимает оперативный уровень ведения войны. Начав эту атаку, Украина продолжает создавать дилеммы для России. Противник снова будет задавать вопрос: нужно ли перебрасывать ресурсы, чтобы решить проблему с Курщиной.

Того, что сделали они, недостаточно. Я слышал, что российские военные блогеры жалуются, что Россия не имеет достаточных резервов в регионе. Это меня поражает,

– отметил Бен Ходжес.

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Третий вывод

Операция ВСУ в Курской области усложняет ситуацию для россиян, если они надеются на результат переговоров, при котором смогут сохранить то, что имеют.

Очевидно, что Украина контролирует значительную часть Курской области. Это настоящая проблема для Кремля. Я поражен тем, что Украина делает на Курщине,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Отметим, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о РЭБ, котором Россия не может противодействовать на Курщине. Из-за него не могут работать даже дроны с оптоволокном.