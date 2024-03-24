Новое большое наступление России: Фейгин предположил, когда его запланировал Путин
Успех россиян на фронте имел важный политический эффект накануне перевыборов Владимира Путина. Однако зимнее наступление не ознаменовалось существенными достижениями врага.
Сейчас появилось предположение, что оккупанты уже готовятся к новому большому наступлению. В эксклюзивном интервью 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин сказал, почему Путин медлит с новым наступлением и когда может его начать.
Важно Россия создает новую 100-тысячную группировку войск: военный эксперт предположил замысел врага
"Мне кажется, что до так называемых "выборов" Путин не решился пойти в наступление на одном направлении, ведь боялся потерпеть поражение. Однако теперь после перевыборов, вероятно, может произойти новое большое наступление России", – предположил Фейгин.
Что способствует продвижению врага
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские воины, возможно, будут продолжать наступательные действия с целью дестабилизации ситуации на украинской линии обороны весной 2024 года. Также оккупанты якобы готовятся к большому наступлению летом.
К слову, зимнее наступление врага до сих пор продолжается. Едва ли не единственный успех, которого удалось достичь россиянам, – захват Авдеевки. Для этого оккупантам понадобилось аж 4 месяца, 15 – 16 тысяч солдат и несколько сотен единиц техники.
Важно даже не те небольшие населенные пункты, которые удалось оккупировать, в частности, Авдеевку, а то, что есть проблемы с военной поддержкой Украины со стороны союзников. Если бы помощь поступала бесперебойно и не было дефицита боеприпасов, то этого бы не произошло с такой динамикой,
– подчеркнул российский правозащитник.
По его словам, продвижению российских захватчиков вообще можно было бы избежать, если бы Украина вовремя и в достаточном количестве получала оружие от партнеров.
"Россиянам легче осуществлять наступательные действия из-за дефицита у Вооруженных Сил Украины боеприпасов и средств дальнобойного поражения", – добавил Фейгин.
Что известно о "новом наступлении" россиян
- Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Россия создает новую 100-тысячную группировку войск. Враг может или пополнить новой группировкой подразделения, понесли потери, или будут готовить их к новому наступлению.
- Вероятно, летом российские воины апробируют осуществить наступление на одном из направлений.
- Военный эксперт отметил, что для наступления оккупантам нужны чистые поля, поэтому, вероятно, будут наступать в конце августа.