Праздники пройдут без аварийных отключений света, – в Кабмине назвали условие

В Украине, наконец-то, уменьшается количество аварийных отключений. Такая возможность появилась благодаря героической работе наших энергетиков, круглосуточно работающих над восстановлением поврежденного оборудования.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства, 27 декабря после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть 2 блока тепловых электростанций.

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В то же время, Шмыгаль напомнил, что в Украине действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. Он работает следующим образом:

на первом месте – критическая инфраструктура,

на втором – ВПК,

на третьем – важные производства,

на четвертом – жилищный фонд.

Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми, и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей,

– заверил Шмыгаль.

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Украинский премьер отметил, что Россия не собирается останавливать ракетный террор и готовится продолжить атаки на нашу энергосистему.

"Поэтому находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что враг в первую очередь стремится посеять страх и панику. Но это ему не удастся.

Мы выстоим, потому что единственные, сильные и мотивированные бороться за родную землю,

– подчеркнул Шмыгаль.

И для того чтобы быстрее восстановить энергосистему, правительство принимает решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.

Добавим, что ранее в КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников и напомнили о запретах, ведь оккупанты могут не забыть "поздравить" украинцев в традиционной массированной им манере.

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