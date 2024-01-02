Это было очень странно, – политтехнолог разобрал рекордно короткую новогоднюю речь Путина
Новогодняя речь кремлевского диктатора Владимира Путина в 2024 году длилась 3 минуты 39 секунд. Если в обращении 2023 года, которое длилось 9 минут, он вспомнил многие ключевые тезисы, то в этом году его слова были ни о чем.
Политтехнолог Михаил Шейтельман проанализировал 24 Каналу речь Путина. По его словам, речь 2024 года кардинально отличается от прошлогодней.
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Как будто два разных человека
Михаил Шейтельман отметил, что в общей сложности обращение Путина в этом году длилось 3 минуты 39 секунд. В прошлом году он наговорил на 9 минут. Эти речи звучали так, словно выступали два разных человека.
Его речь в прошлом году была полна конкретики, важных слов. К примеру, "Донбасс", "НАТО", "агрессия", "военные". Фраз типа "мы защитили", "боремся", "побеждаем". Был экскурс в историю. Это было на девять минут. Сейчас 3 минуты 39 секунд ни о чем. Это было очень странно,
– сказал он.
Впоследствии, возможно, в Кремле поняли, что "что-то пошло не по плану". Поэтому выпустили говорить Дмитрия Медведева, который почти повторил речь Путина в 2023 году.
Владимир Путин: последние новости
- Когда на экранах Владимир Путин произносил новогоднюю речь, украинские хакеры сломали российский интернет-провайдер "Сибирский медведь". Обращение диктатора к россиянам неожиданно превратилось на выступление о военных неудачах и экономических потерях.
- В первый день Нового года Путин посетил военный госпиталь, где встретился со своими ранеными на войне оккупантами и наговорил бред. Диктатор не забыл сказать, что якобы "Россия враждует не с Украиной, а с Западом". Также там он сделал немало циничных заявлений.
- Впоследствии Путин начал угрожать "разобраться с Западом" и рассказал, что страна-агрессор укрепляет военный потенциал. По его словам, Россия наращивает поставки вооружения в несколько раз. За год изготовлено и отремонтировано более 1, 6 тысячи танков.