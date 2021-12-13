Начали принимать заявки на тысячу за вакцинацию, Гогилашвили уволили: главные новости 13 декабря

В Украине начали принимать заявки на выплату 1 000 гривен за полный курс вакцинации. Александра Гогилашвили уволили с должности после скандала. Евросоюз официально ввел санкции против ЧВК "Вагнера". Борис Джонсон и Владимир Путин обсудили Украину. Таковы были главные новости 13 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Начало приема заявок на тысячу за прививку

Источник: 24 канал

В Украине от 13 и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В программе могут принять участие все вакцинированные, которым исполнилось 18 лет.

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Механизм получения денег

Необходимо оформить специальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

Скачать программу "Дия" и авторизоваться, у кого приложение уже есть – его надо обновить.

Убедиться, что сгенерирован "зеленый" сертификат.

Зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Поддержка".

Далее выбрать для выплаты карточку "еПоддержка".

Деньги, которые поступят на виртуальную карту можно будет в течение 4 месяцев потратить на культуру, путешествия и спорт. То есть их будут выдавать через Дию как так называемый сертификат на определенные виды услуг. Снять деньги с карты возможности не будет.

Сколько людей уже записали

Сейчас 1 348 137 пользователей уже записались на бета-тестирование услуги. Они имеют карты Monobank – 878 572, "А-банк" – 84 292, "Альфа-банк" – 72 361.

В день запуска проекта "еПоддержка" в электронной системе здравоохранения произошел технический сбой . Исчезла возможность сгенерировать COVID-сертификат в Дии. Впоследствии стало известно, что в приложении у части пользователей не загружаются и другие услуги.

Как получить 1000 гривен поддержки в Дии: смотрите видео

Гогилашвили уволили

Источник: Кабмин

Александр Гогилашвили, бывший заместитель министра внутренних дел, на днях попал в скандал с полицейскими.

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А 13 декабря стало известно, что правительство уволило его.

Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию,

– говорилось в сообщении Кабмина.

Кстати, Гогилашвили из-за своего скандального поведения на блокпосте еще и загремел в базу "Миротворца".

Реакция экс-замминистра на увольнение

Чиновник в сети подтвердил, что написал заявление об увольнении. Он поблагодарил коллег за совместную работу. А также добавил, что ему стыдно за его эмоциональность и несдержанность.

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести,

– подытожил замминистра.

Скандалы с участием Гогилашвили

Недавно в сети обнародовали видео с Александром Гогилашвили. На нем чиновник на блокпосте в Краматорске возмутился из-за того, что полицейские его не узнали. Он употреблял нецензурную лексику и угрожал правоохранителям: "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятно не будет…".

Также в сети опубликовали и другое видео, на котором уже экс-замминистра в Киеве также ссорился с полицейскими. Они хотели проверить у Гогилашвили документы, что вызвало у него неадекватную реакцию.

Бывший замминистра украинское гражданство получил, по информации СМИ, только в 2010 году. Кроме того, у него есть действующий российский паспорт.

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Санкции ЕС против ЧВК "Вагнера"

Источник: Официальный журнал ЕС

В Европейском Союзе официально утвердили санкции против частной военной компании "Вагнера".

Ранее Под санкции ЕС рискует попасть глава ЧВК "Вагнера" Уткин, – СМИ

Кто попал в санкционные списки

Евросоюз ввел санкции против троих вагнеровцев за участие в боевых действиях на Донбассе. В перечень внесли:

Дмитрия Уткина – бывшего российского разведчика, который отвечал за координацию боевиков на Донбассе, главы ЧВК "Вагнера".

Дениса Харитонова – депутата Астраханской Думы и наемника, который воевал на Донбассе в составе батальона "Степь".

Сергея Щербакова – внештатного сотрудника российской разведки. Также воевал в составе батальона "Степь".

За участие в конфликте в Ливии в 2016 году санкции ввели против командира 1-й ударно-разведывательной роты "вагнеровцев" Александра Кузнецова.

В санкционные списки попали участники войны в Сирии:

Андрей Трошев – исполнительный директор ЧВК "Вагнера" в Сирии, непосредственный руководитель военными операциями.

Андрей Богатов – начальник 4-й штурмовой роты "вагнеровцев.

ООО "Велада" – частная нефтегазовая компания в Сирии, которая сотрудничает с режимом Асада.

ООО "Меркурий" – частная нефтегазовая компания в Сирии.

ООО "Евро Полис" – частная нефтедобывающая компания, которая связана с ЧВК"Вагнера".

За нарушение прав человека в перечень попали Дмитрий Уткин, Станислав Дичко, Валерий Захаров и в целом ЧВК "Вагнера" как организация.

Напомним, санкции против российских наемников ЧВК "Вагнера" ввели в соответствии с глобальным санкционным списком ЕС о нарушениях прав человека.

Джонсон и Путин обсудили Украину

Источник: твиттер Тома Ньютона Данна

Премьер Великобритании Борис Джонсон 13 декабря провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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Британский политик выразил российскому "глубокое беспокойство по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной" и предупредил его, "что любые дестабилизационные действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия". Джонсон подчеркнул важность диалога для обеспечения международной и региональной безопасности.

Путин вновь заговорил о НАТО

На сайте президента России заявили, что якобы именно Украина целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, используя в зоне ООС запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также Путин вновь заговорил о мифической угрозе со стороны НАТО.

Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, которые исключают любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, угрожающих России вооружений,

– говорится на сайте главы Кремля.

В результате стороны согласились с необходимостью соблюдения условий Минских соглашений всеми участниками.

Напоследок о COVID-19

, Путин уже не впервые затрагивает тему НАТО. Во время разговора с главой США Джо Байденом президент России высказал претензии, что НАТО якобы разворачивает свой военный потенциал вблизи российской границы. Ответ Джо Байдена был довольно жестким. Он посоветовал Путину вернуться к дипломатии и призвал к деэскалации.

В Великобритании заявили о смерти от Омикрона. Это первый такой случай со времени обнаружения штамма. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупредил: новый штамм может появиться в Украине уже на этой неделе. Однако правительство введет дополнительные ограничения, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.