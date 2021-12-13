Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Початок прийому заявок на тисячу за щеплення

Джерело: 24 канал

В Україні від 13 і до 29 грудня прийматимуть заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. У програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким виповнилося 18 років.

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Механізм отримання грошей

Необхідно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

Завантажити програму "Дія" та авторизуватися, у кого застосунок уже є – його треба оновити.

Переконатися, що згенеровано "зелений" сертифікат.

Зайти до розділу "Послуги" та вибрати "Підтримка".

Далі обрати для виплати картку "єПідтримка".

Гроші, які надійдуть на віртуальну картку, можна буде протягом 4 місяців витратити на культуру, мандри та спорт. Тобто їх видаватимуть через Дію як так званий сертифікат на певні види послуг. Зняти гроші з картки можливості не буде.

Скільки людей вже записали

Наразі 1 348 137 користувачів уже записались на бета-тестування послуги. Вони мають картки у Monobank – 878572, "А-банк" – 84292, "Альфа-банк" – 72361.

Важливо! У день запуску проєкту "єПідтримка" в електронній системі охорони здоров'я стався технічний збій. Зникла можливість згенерувати COVID-сертифікат у Дії. Згодом стало відомо, що у додатку у частини користувачів не завантажуються й інші послуги.

Як отримати 1000 гривень підтримки в Дії: дивіться відео

Гогілашвілі звільнили

Джерело: Кабмін

Олександр Гогілашвілі, який був заступником міністра внутрішніх справ, днями потрапив у скандал з поліцейськими.

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А 13 грудня стало відомо, що уряд звільнив його.

Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,

– йшлося у повідомленні Кабміну.

До слова, Гогілашвілі через свою скандальну поведінку на блокпості ще й загримів у базу "Миротворця".

Реакція ексзаступника міністра на звільнення

Посадовець у мережі підтвердив, що написав заяву на звільнення. Він подякував колегам за спільну роботу. А також додав, що йому соромно за його емоційність та нестриманість.

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити,

– підсумував заступник міністра.

Скандали за участю Гогілашвілі

Нещодавно у мережі оприлюднили відео з Олександром Гогілашвілі. На ньому посадовець на блокпості в Краматорську обурився через те, що поліцейські його не впізнали. Він вживав нецензурну лексику та погрожував правоохоронцям: "тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Також у мережі опублікували й інше відео, на якому вже ексзаступник міністра у Києві також сварився з поліцейськими. Вони хотіли перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало у нього неадекватну реакцію.

Колишній заступник міністра українське громадянство отримав, за інформацією ЗМІ, тільки у 2010 році. Крім того, він має чинний російський паспорт.

"Розборки" на блокпості: заступника Монастирського Гогілашвілі звільнили – дивіться відео

Санкції ЄС проти ПВК "Вагнера"

Джерело: офіційний журнал ЄС

У Європейському Союзі офіційно затвердили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера".

Раніше Під санкції ЄС ризикує потрапити очільник ПВК "Вагнера" Уткін, – ЗМІ

Хто потрапив у санкційні списки

Євросоюз запровадив санкції проти трьох вагнерівців за участь у бойових діях на Донбасі. До переліку внесли:

Дмитра Уткіна – колишнього російського розвідника, який відповідав за координацію бойовиків на Донбасі, очільника ПВК "Вагнера".

Дениса Харитонова – депутата Астраханської думи та найманця, який воював на Донбасі у складі батальйону "Степ".

Сергія Щербакова – позаштатного співробітника російської розвідки. Також воював у складі батальйону "Степ".

За участь у конфлікті в Лівії у 2016 році санкції ввели проти командира 1-ої ударно-розвідувальної роти "вагнерівців" Олександра Кузнєцова.

У санкційні списки потрапили учасники війни в Сирії:

Андрій Трошев – виконавчий директор ПВК "Вагнера" в Сирії, безпосередній керівник військовими операціями.

Андрій Богатов – начальник 4-ї штурмової роби "вагнерівців.

ТОВ "Велада" – приватна нафтогазова компанія в Сирії, яка співпрацює з режимом Асада.

ТОВ "Меркурій" – приватна нафтогазова компанія в Сирії.

ТОВ "Євро Поліс" – приватна нафтовидобувна компанія, яка пов'язана з ПВК "Вагнера".

За порушення прав людини у перелік потрапили Дмитро Уткін, Станіслав Дичко, Валерій Захаров та загалом ПВК "Вагнера" як організація.

Нагадаємо, санкції проти російських найманців ПВК "Вагнера" запровадили відповідно до глобального санкційного переліку ЄС про порушення прав людини.

Джонсон і Путін обговорили Україну

Джерело: твітер Тома Ньютона Данна

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон 13 грудня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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Британський політик висловив російському "глибоке занепокоєння щодо нарощування російських сил на кордоні з Україною" і попередив його, "що будь-які дестабілізаційні дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки".

Джонсон наголосив на важливості діалогу для забезпечення міжнародної та регіональної безпеки.

Путін знов заговорив про НАТО

На сайті президента Росії заявили, що нібито саме Україна цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення, використовуючи у зоні ООС заборонене мінськими домовленостями важке озброєння та ударні безпілотники. Також Путін знов заговорив про міфічну загрозу зі сторони НАТО.

Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, що загрожують Росії озброєнь,

– мовиться на сайті глави Кремля.

У результаті сторони погодились із необхідністю дотримання умов мінських угод усіма учасниками.

Зауважимо, очільник держави-агресорки вже не вперше порушує тему НАТО. Під час розмови з Джо Байденом він висловив претензії, що НАТО начебто розгортає свій військовий потенціал поблизу російського кордону. Відповідь американського лідера була досить жорсткою. Він порадив Путіну повернутись до дипломатії та закликав до деескалації.

Наостанок – про COVID-19

У Великій Британії заявили про смерть від Омікрону. Це перший такий випадок з часу виявлення штаму. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов попередив: новий штам може з'явитися в Україні вже цього тижня. Однак уряд запровадить додаткові обмеження, аби ситуація не вийшла з-під контролю.