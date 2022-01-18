Возвращение Порошенко и суд над ним: главные новости 17 января

В Украину вернулся пятый президент Петр Порошенко. Печерский суд не избрал ему меру пресечения и перенес заседание. США и ЕС больше не рассматривают возможности отключения России от системы Swift. В Украине объявили имена потенциальных участников национального отбора на Евровидение. Таковы были главные новости 17 января.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 17 января:

Обратите внимание Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"

Возвращение Порошенко

Источник: 24 канал

Утром, 17 января, пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину. Он месяц находился за границей. Политик прилетел в аэропорт "Жуляны" в Киеве. Там его встретили представители ГБР. Они пояснили, что проводят процессуальные действия.

Пограничники забрали у Порошенко паспорт и долго его не отдавали. Это вызвало потасовку, сторонники политика пытались помешать следователям ГБР. Эти действия Порошенко, которого подозревают в государственной измене, назвал политическим давлением.

Речь Порошенко в аэропорту "Жуляны": смотрите видео

Реакция Офиса Президента

Источник: Интерфакс-Украина

В Офисе Президента отреагировали на возвращение Петра Порошенко и митинг в аэропорту. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал речь Порошенко "неуважением к процессуальным правилам". По словам чиновника, ничего скандального в получении подозрения и в том, чтобы явиться в суд нет.

Получить процессуальный документ, явиться в суд – это вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это свидетельствует о неуважении к базовым процессуальным правилам,

– сказал Подоляк.

Также на возвращение политика отреагировали и в партии "Слуга народа". Пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук заявила, что пятый президент пытается создать "искусственный скандал".

Больше о возврате Порошенко Порошенко вернулся в Украину: онлайн-трансляция

Порошенко разыскивает МВД

Источник: МВД

Несмотря на то, что на 17 января в Печерском суде назначили заседание по избранию меры пресечения политику, выяснилось, что пятый президент находится в розыске.

В анкете Порошенко на сайте говорится, что его объявили в розыск еще 24 декабря 2021 года. То есть на следующий день после допроса в ГБР, на который вместо политика пришли его адвокаты.



МВД объявило Порошенко в розыск / Скриншот

Печерский суд избирал Поршенко меру пресечения

Источник: 24 канал

Сразу после возвращения в Киев, Петр Порошенко и его адвокаты отправились в Печерский суд. Там в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения. На заседании председательствовал судья Алексей Соколов, которого в 2017 году назначил Порошенко.

Порошенко и его адвокаты в суде заявили, что ему пытались навязать бесплатного адвоката от государства. Он это расценил, как навязывание и лишение права на нормальную защиту, и пообещал обратиться в суд. От бесплатного защитника нардеп официально отказался.

Кроме того, адвокаты Порошенко требовали самоотвод судьи Соколова. Их ходатайство отклонили. Позже, по ходатайству тех же адвокатов, суд объявил перерыв для того, чтобы защитники ознакомились с материалами дела.

Перерыв длился около 2 часов.

Прокуроры просят арест для Порошенко

После перерыва заседание возобновили. На нем прокуроры просили у суда меру пресечения для Петра Порошенко в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен. Кроме того, в случае внесения указанной суммы обвинение просило наложить на Порошенко ряд обязательств.

В частности, прокуроры просили одеть на Порошенко электронный браслет, забрать паспорта для выезда за границу и запретить выезд за пределы Киева и Киевской области.

Судье якобы стало плохо

После того как суд отправился в совещательную комнату, сторонники Петра Порошенко заявили, что судье Алексею Соколову якобы стало плохо и ему вызвали скорую. Митингующие считали, что Соколов якобы симулирует, чтобы не объявлять решение о мере пресечения.

Однако в Печерском суде эту информацию опровергли и подчеркнули, что судья до сих пор находится в совещательной комнате.

У здания суда собрались также представители Нацгвардии со спецтехникой.

Нацгвардия возле Печерского суда: смотрите видео

Заседание перенесли

Суд более 4 часов находился в совещательной комнате. После этого представитель Печерского суда объявил, что решение суда будет оглашено через 2 дня – 19 января. Слушание начнется в 14.00.

После этого Порошенко с соратниками заколядовали в зале суда, политик выступил перед сторонниками. Когда Петр Порошенко пытался покинуть территорию Печерского суда, его охранники растолкали митингующих, чтобы дать дорогу кортежу.

Охранники Порошенко растолкали митингующих: смотрите видео

Больше о суде над Порошенко здесь Печерский райсуд рассматривает дело Порошенко: онлайн-трансляция

ЕС и США "передумали" отключать Россию от Swift

Источник: Handelsblatt

В немецкой прессе появилась информация о том, что Европейский Союз и США больше не рассматривают возможность отключения России от международной банковской системы Swift. Об этом журналистам сообщили источники в немецком правительстве.

Причиной такого решения является якобы то, что вопрос изоляции России "слишком деликатный" для всех участников международных переговоров с Кремлем.

Отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать западные страны, в среднесрочной перспективе,

– говорится в сообщении.

Однако США и ЕС обсуждают возможность введения жестких экономических санкций против России в случае полномасштабной агрессии. Кроме того, Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти.

Также в СМИ сообщили, что в ближайшие дни состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и канцлера Германии Олафа Шольца.

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Потенциальные участники отбора на Евровидение

Источник: "Суспільне"

Уже 12 февраля Украина выберет своего представителя на Евровидение 2022, которое состоится в мае в итальянском Турине. "Суспільне" 17 января опубликовало перечень потенциальных участников отбора на конкурс. Среди более 200 заявок выбрали 27 лучших. Однако из них лишь 8 станут участниками Нацотбора.

Среди участников есть "ветераны отбора": исполнитель LAUD, который уже дважды боролся за право представить Украину на Евровидении (в 2018 и 2019 годах), группа Cloudless – полуфиналисты нацотбора в 2020 году и белорусский певец Michael Soul, который в 2019 году боролся за право представить свою страну на конкурсе. Также среди участников есть такие популярные исполнители как WELLBOY, Alina Pash и Kalush Orchestra.

Полный список потенциальных участников отбора выглядит так:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Вика Ягич

Східзахід

Юлия Тимочко

Кто станет участником отбора и будет бороться за право представлять Украину на Евровидении, станет известно уже 24 января.