Боевики убили бойца ВСУ, в Украине – первый снег: главные новости 19 ноября

В Украине выпал первый снег. Российские наемники смертельно ранили украинского защитника. Мигранты с польской границы хотят получить убежище в Беларуси. Президент Болгарии назвал Крым "российским". Таковы были главные новости 19 ноября.

Самые важные новости Украины и мира сегодня:

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Где в Украине выпал первый снег

Источник: 24 канал

В ночь на 19 ноября и утром жители нескольких украинских регионов смогли насладиться первым снегом. Осадки зафиксировали в Черниговской, Сумской, а также в Киевской области. Так как днем ​​температура поднялась, снег быстро растаял. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже совсем скоро снег сможет порадовать украинцев снова. В сети показали фото природного явления в Семеновке и Новгород-Северском Черниговской области, а также в Сумах и в Шостке.

Первый снег на Черниговщине / Фото из фейсбук-сообщества "Родная Семеновка"

Снег в украинских Карпатах

Мокрый снег в пятницу, 19 ноября, выпал и на территории горнолыжных курортов Львовской области. Речь, в частности, о Плае, Тростяне и Захаре Беркуте. По прогнозам синоптиков, снежить может и дальше – вплоть до 21 ноября.

Снег выпал и на курортах Львовщины / Скриншоты с видео SNIGINFO

А вот первый снег на горе Поп Иван Черногорский высотой 2022 метра зафиксировали еще в конце сентября. Тогда температура воздуха на хребте опустилась до -6 градусов. За осень она колебалась там в пределах -9...+6 градусов.

В Украине может измениться климат

В конце августа директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида предостерег, что уже в 2040-х привычной для украинцев зимы может не быть. Все из-за увеличения среднегодовой температуры на 1,6-1,7 градуса. Эксперт пояснил, что каждый год летний период в Украине увеличивается в среднем на 10 – 15 дней, зимний – наоборот, сокращается. Если такая тенденция сохранится, климатические изменения неизбежны.

Боевики убили военного ВСУ

Источник: фейсбук-страница ООС

В пятницу, 19 ноября, пророссийские боевики снова нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. В результате вражеских действий украинский военный получил смертельное ранение. Бойцы ВСУ открыли ответный огонь на атаку российских наемников и заставили их прекратить обстрелы.

В фейсбуке Командования Сил специальных операций ВСУ сообщили, что в результате обстрела боевиков погиб старший солдат Уберт Мрочковский. Там уточнили, что защитник получил пулевое ранение. Ему было 33 года.



На Донбассе погиб Уберт Мрачковский / Фото Командования сил спецопераций ВСУ

Как прошли сутки на Донбассе

С начала суток оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня, 5 из них – с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Российские наемники били в направлении:

Марьинки – из артиллерии и минометов;

Лопаскиного – из минометов;

Причепиловки – из стрелкового оружия;

Новомихайловки – из гранатометов и стрелкового оружия;

Екатериновки – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Песков – из станковых противотанковых гранатометов;

Авдеевки – из минометов.

Мощное заявление посольства США

В американском посольстве ответили на циничное высказывание пресс-секретаря Путина. Ранее Дмитрий Песков утверждал, что "Россия никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы". Впрочем, в посольстве США к таким заявлениям относятся скептически, ведь действия Кремля противоречат заявлениям чиновников. Именно поэтому дипломаты на своей странице в фейсбуке показали кадры обстрелов на Донбассе и призвали не доверять Москве.

Американское посольство показало кадры обстрелов на Донбассе: смотрите видео

Возмутительное заявление президента Болгарии о Крыме

Источник: 24 канал

Болгарский президент Румен Радев шокировал неприятным заявлением об украинском Крыме. Политик цинично утверждает, что оккупированный полуостров якобы является российской территорией. Такое скандальное высказывание он сделал во время дебатов с Анастасом Герджиковым. Именно с ним Радев сразится за кресло президента, которое он хочет занять во второй раз.

Как Радев объяснил свою позицию

Румен Радев победил в первом туре на президентских выборах в Болгарии. Он заручился поддержкой 49,42% избирателей. У Герджикова голосов вдвое меньше – лишь 22,83%.

Действующий президент страны заговорил о прагматизме во внешней политике. Мол, Болгария должна сохранять такую позицию в отношении России, которая якобы является важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом. Когда оппонент политика задал ему точный вопрос о Крыме, тот заявил, что сейчас полуостров – является российским. "Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия не может быть нашим врагом", – добавил он.

Что сказал его оппонент на выборах

Зато Атанас Герджиков, представляющий политическую силу ГЕРБ, ответил, что Крым – это территория Украины. Он настаивает на том, что санкции против России нельзя отменять, пока не урегулируют дело оккупированного ею полуострова и вопросы прав человека в стране.



Атанас Герджиков (слева) и Румен Радев (справа) / коллаж 24 канала

Украина отреагировала на возмутительное заявление

В украинском МИД уже прокомментировали высказывания действующего президента Болгарии. В ведомство вызвали посла страны Костадина Коджабашева. Ему объяснили, что такие заявления по Крыму являются некорректными и недопустимыми. Ведь они не способствуют развитию добрососедских отношений Киева и Софии и отличаются от официальной позиции Болгарии. Сейчас Украина ожидает опровержения Руменом Радевом его заявления про "российский Крым". Посол Коджабашев заверил дипломатов, что Болгария поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым неотъемлемой частью территории нашего государства.

Ситуация на белорусско-польской границе

Источник: 24 канал

Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом до сих пор напряженная. Из-за миграционного кризиса Польша закрывает грузовое железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузница". Решение вступит в силу уже с 21 ноября. Белорусские пограничники уже получили по этому поводу официальное письмо.

Беженцы могут просить убежища у Беларуси

Американские СМИ выяснили, что ряд беженцев, застрявших на границе с Польшей, теперь будут просить о политическом убежищи у Минска. Журналисты утверждают, что режим Лукашенко озадачен. Ведь такое развитие событий может стать для него проблемой. По данным The New York Times, все потому, что население стран Восточной Европы в основном враждебно относятся к мигрантам-нехристианам.

При этом, накануне польские власти заявили, что готовы сдерживать нелегальных мигрантов "столько времени, столько нужно". Журналисты из США предположили, что через некоторое время мигранты все же не выдержат такого сопротивления со стороны стран ЕС и постараются остаться в Беларуси.

Что говорят в МВД Украины

Глава украинского МВД Денис Монастырский не исключает, что Россия может отправить поток мигрантов из Беларуси в Украину. Он заверил, что правоохранители готовы реагировать на возможную угрозу. В ведомстве, например, проанализировали, какие участки границы потенциально уязвимы (таких же 10) и усилили там охрану. Отработали также возможные сценарии действий беженцев.