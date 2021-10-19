Отставка Абрамовского, закон о НАБУ, Ллойд Остин в Киеве: главные новости 19 октября

Александр Корниенко стал вице-спикером парламента. Роман Абрамовский написал заявление на отставку. Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Рада приняла закон о НАБУ. В Украину приехал министр обороны США Ллойд Остин. Такими были главные новости 19 октября.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Министр экологии подал в отставку

Источник: телеграм Юлии Палийчук

Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Уволиться он решил по собственному желанию.

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Сначала об отставке Абрамовского сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Нардеп заявил, что собственными глазами видел, как министр писал заявление об отставке. Впоследствии пресс-секретарь "Слуги народа" сообщила, что соответствующий документ от Абрамовского уже поступил в Раду.



Заявление Абрамовский уже направил в Раду / Фото с landlord.ua

Главное о Романе Абрамовском

Источник: 24 канал

Большую часть своей жизни Абрамовский работал в строительной и энергетической сферах. Впрочем, последние 10 лет занимает должности в различных государственных органах.

Перед революцией Достоинства с 2013 до 2014 года работал в должности помощника-консультанта народного депутата от "Партии Регионов" Александра Бобкова.

В 2015 году он несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

В 2019 году был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

Министром экологии стал 19 июня 2020 года. Тогда кандидатуру Абрамовского поддержали 264 нардепа.

Корниенко – новый вице-спикер, а Буймистер выгнали из фракции

Источник: 24 канал

В Раде сегодня произошли важные кадровые и политические изменения, связанные с отставкой Дмитрия Разумкова. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко стал первым вице-спикером парламента, заменив на посту Руслана Стефанчука.

Конкуренткой Корниенко на голосовании была кандидат от "Европейской солидарности" София Федина.

Как голосовали нардепы:

256 – "за",

против – 4,

воздержались – 80.

За Корниенко не голосовали "Европейская Солидарность", "Голос", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Перед голосованием и обсуждением Корниенко очертил свои приоритеты на посту первого вице-спикера парламента.

Народ ожидает от нас качественных законов, постановлений. От позиции руководства Верховной Рады, в частности, первого вице-спикера напрямую зависит качество этих документов,

– сказал Корниенко.

Выступление Александра Корниенко перед назначением: смотрите видео

Другое изменение в составе парламента также было связано с отставкой Дмитрия Разумкова. Так, из фракции "Слуга народа" исключили народного депутата Людмилу Буймистер.

Политик не поддержала отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, а также не голосовала за законопроект об олигархах.

Подробнее Голосовала против отставки Разумкова: "Слуга народа" исключит Буймистер из своего состава

По словам "слуги" Даниила Гетманцева публичная политическая позиция Буймистер откровенно противоречит позиции фракции в целом. Поэтому нардепы почти единогласно проголосовали за исключение коллеги.

Деятельность НАБУ не будет противоречить Конституции

Источник: 24 канал

Верховная Рада 19 октября одобрила законопроект, который меняет статус Национального антикоррупционного бюро. Документ привел закон о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией.

Какие изменения предусматривает законопроект о НАБУ

Законопроект № 5459-1 превращает НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти. Отныне он будет иметь специальный статус.

Бюро должно расследовать не только дела в отношении топ-корупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".

Из закона о НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется Президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Противоречия, которые вызвало окончание "и других законов", убрали.

Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин и он же будет назначать и увольнять директора.



Изменения, которые в деятельность НАБУ принес закон / Инфографика 24 канала

Владимир Зеленский поздравил Раду с принятием этого решения.

Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры,

– написал Зеленский.

Теперь финальное решение за президентом, чтобы законопроект вступил в силу, он должен его подписать.

Министр обороны США в Украине

Источник: 24 канал

В Украине с официальным визитом находится министр обороны США Ллойд Остин. Он посетил Украину в рамках официального визита в Европу. Накануне он был в Грузии, а дальше отправится в Румынию.

Глава Минобороны США отметил, что Вашингтон будет укреплять стратегическое партнерство с Киевом в сфере обороны. Он напомнил, что Джо Байден во время визита в США Владимира Зеленского в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.



Ллойд Остин на встрече с Зеленским / Фото Офиса Президента

Он заверил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и осуждает действия России, которая начала войну на Донбассе.

Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию прекратить войну на Востоке Украины и дестабилизацию на Черном море,

– подчеркнул Остин.

Заявления Ллойда Остина в Киеве: смотрите видео

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе, не сомневается глава Пентагона, является Россия, которая начала проявлять агрессию.

Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины,

– заявил Остин.

Он уточнил, что США будут делать все возможное, чтобы поддержать Украину.