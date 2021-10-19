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Міністр екології подав у відставку

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України. Звільнитися він вирішив за власним бажанням.

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Спершу про відставку Абрамовського повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Нардеп заявив, що на власні очі бачив, як міністр писав заяву про відставку. Згодом речниця "Слуги народу" повідомила, що відповідний документ від Абрамовського вже надійшов у Раду.



Заяву Абрамовський вже направив у Раду / Фото з landlord.ua

Головне про Романа Абрамовського

Джерело: 24 канал

Більшу частину свого життя Абрамовський працював в будівельній і енергетичній сферах. Втім, останні 10 років обіймає посади у різних державних органах.

Перед Революцією Гідності з 2013 до 2014 року працював на посаді помічника-консультанта народного депутата від "Партії Регіонів" Олександра Бобкова.

У 2015 році він кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

У 2019 році був заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець.

Міністром екології став 19 червня 2020 року. Тоді кандидатуру Абрамовського підтримали 264 нардепи.

Корнієнко – новий віцеспікер, а Буймістер вигнали з фракції

Джерело: 24 канал

У Раді сьогодні відбулися важливі кадрові і політичні зміни, що пов'язані з відставкою Дмитра Разумкова. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко став першим віцеспікером парламенту, замінивши на посаді Руслана Стефанчука.

Конкуренткою Корнієнка на голосуванні була кандидатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина.

Як голосували нардепи:

256 – "за",

проти – 4,

утримались – 80.

За Корнієнка не голосували "Європейська Солідарність", "Голос", ОПЗЖ і "Батьківщина".

Перед голосуванням та обговоренням Корнієнко окреслив свої пріоритети на посаді першого віцеспікера парламенту.

Народ очікує від нас якісних законів, постанов. від позиції керівництва Верховної Ради, зокрема, першого віцеспікера напряму залежить якість цих документів,

– сказав Корнієнко.

Виступ Олександра Корнієнка перед призначенням: дивіться відео

Інша зміна у складі парламенту також була пов'язана з відставкою Дмитра Разумкова. Так, із фракції "Слуга народу" виключили народну депутатку Людмилу Буймістр.

Політикиня не підтримала відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, а також не голосувала за законопроєкт про олігархів.

Детальніше Голосувала проти відставки Разумкова: "Слуга народу" виключить Буймістер зі свого складу

За словами "слуги" Данила Гетманцева публічна політична позиція Буймістер відверто суперечить позиції фракції загалом. Тому нардепи майже одноголосно проголосували за виключення колеги.

Діяльність НАБУ не суперечитиме Конституції

Джерело: 24 канал

Верховна Рада 19 жовтня схвалила законопроєкт, який змінює статус Національного антикорупційного бюро. Документ привів закон про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції.

Які зміни передбачає законопроєкт про НАБУ

Законопроєкт №5459-1 перетворює НАБУ з державного правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади. Відтепер він матиме спеціальний статус.

Бюро має розслідувати не лише справи щодо топкорупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".

Із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України". Суперечності, які викликало закінчення "та інших законів", прибрали.

Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін і він же призначатиме і звільнятиме директора.



Зміни, які у діяльність НАБУ приніс закон / Інфографіка 24 каналу

Володимир Зеленський привітав Раду із ухваленням цього рішення.

Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури,

– написав Зеленський.

Тепер фінальне рішення за президентом, аби законопроєкт набув чинності, він має його підписати.

Міністр оборони США в Україні

Джерело: 24 канал

В Україні з офіційним візитом перебуває міністр оборони США Ллойд Остін. Він завітав в Україну у межах офіційного візиту в Європу. Напередодні він був у Грузії, а далі вирушить у Румунію.

Глава Міноборони США зазначив, що Вашингтон зміцнюватиме стратегічне партнерство з Києвом у сфері оборони. Він нагадав, що Джо Байден під час візиту у США Володимира Зеленського вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.



Ллойд Остін на зустрічі із Зеленським / Фото Офісу Президента

Він запевнив, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ та засуджує дії Росії, яка розпочала війну на Донбасі.

Ми засуджуємо окупацію Криму та закликаємо Росію припинити війну на Сході України та дестабілізацію на Чорному морі,

– наголосив Остін.

Заяви Ллойда Остіна у Києві: дивіться відео

Винуватцем збройного конфлікту на Донбасі, не сумнівається очільник Пентагону, є Росія, яка почала проявляти агресію.

Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України,

– заявив Остін.

Він уточнив, що США робитимуть все можливе, щоб підтримати Україну