В Нью-Йорке бушует стихия, домашний арест Медведчуку продлили: главные новости 2 сентября

Мощный ураган Ида накрыл Нью-Йорк: есть жертвы. Виктора Медведчука суд оставил под домашним арестом до 31 октября. МИД устанавливает обстоятельства гибели украинца Дмитрия Никифоренко в Польше. Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре. Такими были главные новости 2 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 1 сентября:

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Ураган Ида накрыл Нью-Йорк

Источник: Spectrum News NY1

По состоянию на 2 сентября мощный ураган дошел до Нью-Йорка. Ливень шел много часов подряд и затопил улицы и первые этажи зданий. В эпицентре непогоды оказались Манхэттен, Бруклин и Нью-Джерси.

На территории Центрального парка зафиксировали рекордные 3,15 дюйма осадков в час.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о "рекордных осадках и подтоплениях". В городе мэр ввел режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, его ввели также на территории всего штата.

Губернатор Кэти Хокул призвала людей не пренебрегать собственной безопасностью и не выходить на улицу без надобности. Кроме того, политик попросила местных жителей не садиться за руль.

В сети люди делятся видео с затопленных автомобилей и зданий.

Ураган Ида: главное

Ураган Ида накрыл побережье США 29 августа. Уже на следующий день Джо Байден сообщил, что последствия стихии будут разрушительными.

По словам президента США, федеральные власти уже тогда начала готовиться к худшему.

На территории Луизианы Байден ввел режим чрезвычайной ситуации.

Ида даже изменила направление течения реки Миссисипи.

Представитель Геологической службы Скотт Перьен заявил, что последний раз такое видели во время урагана Катрина – самого мощного в истории США.

Чтобы спастись, люди даже обустраивали временные хранилища на крышах.

Число жертв в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании возросло до 14 человек. Большинство людей погибли из-за подтопления подвальных квартир. Известно, что среди жертв в Нью-Йорке есть 2-летний ребенок.

Ураган Ида накрыл Бруклин: смотрите видео

Жизнь Нью-Йорка замерла из-за непогоды: смотрите видео​

Вода затопила первые этажи зданий: смотрите видео​

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Медведчука оставили под домашним арестом

Источник: 24 канал

Печерский районный суд Киева продлил Виктору Медведчуку меру пресечения еще на 60 суток. Под домашним арестом пророссийский политик будет находиться минимум до 31 октября 2021 года.

Куму Путина инкриминируют государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.

Офис генпрокурора завершил расследование о госизмене

Подозрение Медведчуку генпрокурор Ирина Венедиктова подписала еще весной 2021 года.

В августе она сообщила, что расследование возможной госизмены Медведчука уже завершено.

Когда нардеп и его защитники ознакомятся с материалами, дело передадут в суд.

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МИД выясняет обстоятельства гибели украинца в Польше

Источник: 24 канал

В Министерстве иностранных дел рассказали, что устанавливают детали гибели украинца Дмитрия Никифоренко в Польше. Мужчина умер после того, как его задержала полиция.

Сейчас Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польскими следователями, чтобы установить обстоятельства трагедии.

Кроме того, во Вроцлаве находится украинский консул. Он должен ознакомиться с ходом расследования.

Одна из версий следствия – превышение полномочий работниками полиции. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности,

– рассказал представитель МИД.

Дипломаты поддерживают связь с родными погибшего.

СМИ сообщили о пытках

По данным СМИ, в течение часа после задержания мужчину пытали. На украинца набросились сразу 6 правоохранителей. Они били свою жертву кулаками и дубинкой, а также душили.

В ситуацию вмешался медик. Однако спасти Никифоренко уже не удалось.

Смерть украинца в Польше: главное

Дмитрия Никифоренко задержали в июле 2021 года. Мужчина возвращался после встречи с приятелями. По данным правоохранителей, он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель высадил мужчину из автобуса и вызвал спасателей. Те в свою очередь позвонили правоохранителям.

В то же время камеры в автобусе и на улице не показали, что Никифоренко якобы неадекватно себя вел.

Через несколько часов после задержания мужчина скончался.

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Когда в Украине выпадет первый снег

Источник: УНИАН

В Украинском гидрометеорологическом институте НАН рассказали, что так называемое передзимье может начаться уже в октябре. В целом этот месяц будет прохладнее, чем ноябрь.

В этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров,

– говорится в сообщении.

По данным специалистов, в ноябре и декабре температура воздуха может подниматься выше нуля. Ранее в Украине фиксировали плавный переход от лета к зиме. В то же время ситуация изменилась.