ДТП с 45 погибшими в Болгарии, санкции против "Северного потока-2": главные новости 23 ноября

В Болгарии произошла жуткая авария с автобусом, жертвами которой стали более 40 человек. США ввели санкции против "Северного потока-2". В Киеве нашли мертвым экс-судью Соломенского райсуда. Пророссийские боевики начали масштабные учения на Донбассе. Такими были главные новости 23 ноября.

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В Болгарии вспыхнул автобус: многочисленные жертвы

Источник: BGNES

Ужасная авария с многочисленными жертвами произошла ночью 23 ноября в Болгарии. Автобус с туристами на трассе София – Благоевград попал в ДТП, а затем сразу загорелся.

После столкновения с дорожным знаком транспортное средство сгорело буквально за 2 – 3 минуты. В автобусе было 52 человека (по другим данным – 53), из них погибли 45 (по другим данным – 46). Среди жертв аварии – 12 несовершеннолетних.

Смотрите видео с места аварии / Видео Evening Standart:

Водитель, вероятно, превысил скорость

По предварительной версии полиции, транспортное средство ехало с высокой скоростью. На дорожный знак автобус наехал передним колесом. Именно из-за трения возникли искры, которые и вызвали пожар.

В МИД Украины сообщили , что наши граждане в аварии не пострадали.

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Санкции США против "Северного потока-2"

Источник: Минфин США

США ввели новый пакет санкций против российского проекта "Северного потока-2". В частности, карательные ограничения инициировали против кипрской компании Transadria Ltd и судно Marlin, которое ходит под флагом России. В общей сложности санкции затронули 8 человек и 17 судов.

Накануне о карательных ограничениях в отношении российского газопровода высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Вашингтон сотрудничает с Берлином и другими партнерами, чтобы "дать отпор вредной деятельности России".

Как отреагировали на санкции в России

Москва назвала санкции "неправильным шагом". В Кремле говорят, что это "продолжение санкционного языка", от которого не может отказаться Вашингтон.

Детали здесь Любимый язык Вашингтона – Кремль об американских санкциях против "Северного потока-2"

Загадочная смерть экс-судьи

Источник: фейсбук-страница Ларисы Криворучко

Бывшего судью Соломенского райсуда Киева Сергея Зинченко нашли мертвым на улице Лукьяновской в столице. Это произошло еще 18 ноября, правоохранители квалифицировали смерть как самоубийство.

Тем временем адвокат Зинченко заявила, что бывшего служителя Фемиды убили. Криворучко уверяет, бывшего судью застрелили.

В полицию обратились родственники погибшего

В полиции сообщили 24 каналу, что к правоохранителям обратились родные бывшего судьи, поскольку он не отвечал на звонки. Правоохранители нашли Зинченко в квартире, дверь которой была открыта.

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Масштабные учения боевиков на Донбассе

Источник: Минобороны Украины

По информации украинского Минобороны, оккупанты на Донбассе начали масштабные командно-штабные учения. К ним привлекли мобилизационный резерв, а также так называемые подразделения "силовых структур".

Более того, к этим учениям приобщили пропагандистские СМИ. Так что украинские военные не исключают, что появится серия фейковых материалов, направленных против наших ВСУ.

Перед этим Россия провела учения в оккупированном Крыму

Отметим, что только 22 ноября Россия провела военные учения в оккупированном Крыму. Военнослужащие государства-агрессора тренировались уничтожать крылатые ракеты. В Минобороны России утверждают, что учения на полуострове были плановыми.

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Киев накрыло первым снегопадом

Источник: 24 канал

Первый снегопад накрыл столицу Украины вечером 23 ноября. Из-за плюсовой температуры белый покров почти сразу тает. В соцсетях сообщают, что снег – во всех районах столицы и на Киевщине.

В КГГА сообщили, что коммунальщики уже отреагировали на снегопад. На дороги выехало более 170 единиц техники.

Смотрите фото заснеженного Киева / Фото журналистов 24 канала: