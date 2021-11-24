Украина получила 699 миллионов долларов от МВФ: главные новости 24 ноября
Источник:24 канал
МВФ выделил Украине второй транш по программе stand-by. Правительство изменило правила карантина в желтой зоне. Партия "Слуга народа" будет бойкотировать телеканалы олигарха Рината Ахметова. 24 канал вошел в топ-10 самых популярных на Youtube. Такими были главные новости 24 ноября.
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Украина получила второй транш от МВФ
Источник: фейсбук Кирилла Тимошенко
Международный валютный фонд выделил Украине 500 миллионов специальных прав заимствований, что составляет 699 тысяч долларов США.
Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы,
– заявил глава Нацбанка Кирилл Тимошенко.
На что потратят деньги
По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, деньги направят на поддержку финансовой системы, макроэкономическую стабильность, а также на борьбу с последствиями коронавирус.Обратите внимание! Программу stand-by утвердили в начале лета 2020 года. Благодаря ей Украина уже получила 2,8 миллиарда долларов, а в целом получит 5 миллиардов долларов. Однако для того, чтобы МВФ выделял средства и дальше, Киев должен придерживаться ряда обязательств: бороться с коррупцией, реформировать судебную систему и тому подобное.
Новые правила в желтой зоне
Источник: 24 канал
Кабинет Министров на заседании 24 ноября изменил правила карантина в желтой зоне. Они касаются сертификатов вакцинации, а также работы ресторанов и баров.
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Что изменилось с сертификатами
Срок действия "желтых" сертификатов, то есть тех, которые удостоверяют вакцинацию одной дозой, сократили в 4 раза. Теперь они будут действительны не 120 дней, а 30 дней.
Заметим, интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. Чиновники не объяснили, что будет с сертификатом людей, которые прививаются этим препаратом.
Еще одно нововведение касается проверки COVID-сертификатов. Теперь их необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. За ненадлежащую проверку будут наказывать штрафом от 34 до 170 тысяч гривен.
Работа общественных заведений
Бизнес и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации всего персонала хотя бы одной дозой (или при наличии свежего ПЦР-теста или сертификата о выздоровлении). То же правило касается и посетителей.Справка. Сейчас желтой зоне карантина отвечают только 2 области Украины – Тернопольская и Кировоградская. В 18 регионах и в Киеве действуют самые жесткие ограничения – "красные". "Оранжевыми" остаются Полтавщина, Харьковщина, Закарпатье и Буковина.
Бойкот каналов Ахметова от "слуг"
Источник: телеграм Юлии Палийчук
Партия "Слуга народа" решила бойкотировать телеканалы, которые связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. О таком решении сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук. Пресс-секретарь заявила, что эти СМИ превращают в "корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества". Поэтому "нардепы-слуги" не будут ходить к ним на эфиры.
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Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможна,
– подчеркнула Палийчук.
Впрочем, пресс-секретарь отметила, что "слуги" могут пересмотреть свое решение, когда "олигарх позволит редакциям вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".
В то же время на телеканалы, которые "работают независимо, сбалансировано и объективно информируют общество" политики будут ходить.
Ситуацию исправит закон против олигархов
Партия убеждена, что исправить ситуацию с пропагандистскими каналами может только закон о деолигархизации. Ведь он лишит олигархов возможности скупать политиков и оказывать давление на журналистов.
24 канал среди самых популярных на Youtube
Источник: Волонтерская инициатива "Как не стать овощем"
24 канал вошел в топ-10 самых популярных на Youtube за последние 3 месяца. Он оказался на 7 месте в рейтинге.
Согласно исследованию, одно видео в среднем просматривает 6 574 людей. Кроме того, только за год количество подписчиков увеличилось на 339 тысяч человек, а общее количество просмотров составляет 631 миллион 245 тысяч 540.
Отметим, что в 2020 году 24 канал в Youtube просмотрели 406 миллионов 431 тысяча 083 человек.
Самые популярные каналы на ютубе / Фото "Украинской правды"Интересно! 24 канал – старейший канал на ютубе среди украинских телеканалов. В начале августа 2021 года наш коллектив получил "золотую кнопку". По состоянию на 24 ноября количество подписчиков на канале составляет 1,09 миллиона человек.