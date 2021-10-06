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Скандал в Укрэксимбанке: смена главы и попытка вручить подозрение Мецгеру

Источник: "Укрэксимбанк"

В Офисе Президента заявили, что на время расследования нападения на журналистов "Схем" нужно отстранить главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Впоследствии председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление на увольнение. Чиновник признал свою ошибку и решил добровольно сложить полномочия на время проведения следственных действий и проверки Наблюдательного совета.

Ситуация, которая возникла вокруг банка, недопустима. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность,

– заявил Мецгер.

Также чиновник отметил, что его дальнейшие действия зависят от выводов Наблюдательного совета и правоохранителей. Впоследствии вместо него наблюдательный совет назначил Сергея Ермакова. Более того, видео с нападением на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" полиция приобщила к материалам дела.

Правоохранители пришли в помещение "Укрэксимбанка", чтобы вручить подозрения фигурантам дела о нападении на журналистов "Схем". Однако это сделать не удалось. Ни Евгения Мецгера, ни Игоря Тельбизова не было на рабочих местах.

Что известно о нападении на журналистов "Схем" в помещении "Укрэксимбанка"

4 октября журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Тогда же на съемочную группу напали. Все из-за того, что чиновнику не понравилось о чем его спрашивали, поэтому он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.

Охранники применили к оператору силу, забрали камеры и карточки с отснятым материалом. Впоследствии журналисты восстановили удаленные кадры, а полное видео инцидента оказалось в сети.

Ирина Венедиктова отметила, что дело требует справедливого и эффективного расследования, и пообещала, что Офис генпрокурора "не будет покрывать безумие".

СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили: причина – уточняющие вопросы по расследованию выдачи банком кредита на покупку торгово-развлекательного центра SkyMall в Киеве. Речь идет о кредите выходцу из Донецка Сергею Брюховецкому, который, по данным журналистов, подозревался в финансировании терроризма.

Генпрокурор подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 людям

Источник: фейсбук Ирины Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в совместном расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр города Геннадий Труханов и 4 других лиц.

Следователи установили, что:

фигуранты якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее ;

; это, вероятно, делали путем подделки документов и использования служебных полномочий;

эти действия нанесли ущерб городскому бюджету в размере более 533 миллионов гривен.

Кроме Труханова, подозрение получил и экс-прокурор области Олег Жученко.

Удалось задокументировать противоправную деятельность разношерстных людей: от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежки и "крутил" ими как хотел,

– написала генпрокурор.

По информации телеграм-канала "Думская-новости Одессы", кроме Геннадия Труханова и Олега Жученко это:

Олег Брындак – заместитель мэра Одессы, глава партии "Доверяй делам". Его за 2021 год уже дважды вызывали в НАПК по делам о нарушении представления отчета партии об имуществе и доходах и о нарушениях финансовой отчетности.

Инна Поповская – директор юридического департамента Одесского горсовета;

Владимир Галантерник – одесский бизнесмен и мультимиллионер. Обладает значительной частью туристической инфраструктуры города и торговыми центрами. Живет в Лондоне, а в Одессе бывает только проездом.

Обратите внимание! Геннадию Труханову уже объявляли подозрение в деле одесского завода "Краян". Следствие установило, что мэр, совместно с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией завладели средствами бюджета Одессы.

Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону

Источник: телеграм Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль заявил, что несколько областей уже на следующей неделе могут войти в красную зону. Премьер-министр пока не называл, о каких именно регионах идет речь. Однако там работать только те заведения, где 100% вакцинированных работников.

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы, –

– пояснил Шмыгаль.

Наличие ковид-сертификатов у тех, кто желает посетить кафе, кинотеатр или любое другое развлекательное заведение, будет проверять полиция. Кроме того, премьер-министр призвал бизнес контролировать наличие сертификатов о вакцинации у персонала. Шмыгаль просит ответственно отнестись к этому вопросу.

Что известно о вероятном введении красной зоны в некоторых областях

6 октября в Киевской школе экономики спрогнозировали, что три области Украины на днях перейдут в "красную" зону карантина. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что критериям красного уровня эпидопасности соответствуют Харьковская, Запорожская, Херсонская области.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что учебные заведения смогут работать очно в красной зоне карантина. Тем не менее, при условии, что все 100% работников будут вакцинированы двумя дозами от COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 6 октября, в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 11 регионов. Несмотря на это, Украина сейчас – в желтой зоне адаптивного карантина.



Зоны карантина / инфографика 24 канала

СМИ заявили о смерти известного народного синоптика Леонида Горбаня

Источник: "Обозреватель"

На 83-м году жизни умер знаменитый украинский народный синоптик Леонид Горбань.Его не стало 1 октября. О смерти Горбаня изданию рассказали родные мужчины. Причины смерти синоптика пока неизвестны.

Леонида Ивановича (Горбаня – 24 канал) не стало 1 октября,

– поделилась невестка синоптика.

Синоптику было 82 года. Он стал известным благодаря своим точным длительным прогнозам погоды.



Умер народный синоптик Леонид Горбань​ / Фото segodnya.ua

Что известно о Леониде Горбане

Жил под Киевом. По образованию он не метеоролог, а профессиональный пожарный, подполковник, имел 34 года военного стажа.

Его считали единственным человеком в Украине, который мог делать прогноз на несколько лет вперед.

Свою первую книгу "Народный календарь погоды" Горбань писал более 30 лет. Она увидела свет только в 1990-х годах после распада СССР. Самым известным его творением является "Погода до 2030 года".

Редакция 24 канала тоже сотрудничала с народным синоптиком Леонидом Горбанем. Выражаем соболезнования родным и близким мужчины. Светлая память!