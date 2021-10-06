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Скандал в Укрексімбанку: зміна глави та спроба вручити підозру Мецгеру

Джерело: "Укрексімбанк"

У Офісі Президента заявили, що на час розслідування нападу на журналістів "Схем" потрібно відсторонити голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

Згодом голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву на звільнення. Посадовець визнав свою помилку та вирішив добровільно скласти повноваження на час проведення слідчих дій та перевірки Наглядової ради.

Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність,

– заявив Мецгер.

Також посадовець зазначив, що його подальші дії залежать від висновків Наглядової ради та правоохоронців. Згодом замість нього Наглядова рада призначила Сергія Єрмакова. Ба більше, відео з нападом на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" поліція долучила до матеріалів справи.

Правоохоронці прийшли у приміщення "Укрексімбанку", щоб вручити підозри фігурантам справи про напад на журналістів "Схем". Однак це зробити не вдалося. Ні Євгена Мецгера, ні Ігоря Тельбізова не було на робочих місцях.

Що відомо про напад на журналістів "Схем" у приміщенні "Укрексімбанку"

4 жовтня журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Тоді ж на знімальну групу напали. Все через те, що посадовцю не сподобалося, що його питали, тому він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.

Охоронці застосували до оператора силу, забрали камери та картки з відзнятим матеріалом. Згодом журналісти відновили видалені кадри, а повне відео інциденту опинилося у мережі.

Ірина Венедіктова наголосила, що справа вимагає справедливого та ефективного розслідування, та пообіцяла, що Офіс генпрокурора "не покриватиме безумство".

ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили – причина уточнювальні питання щодо розслідування видачі банком кредиту на купівлю торгово-розважального центру SkyMall у Києві. Мовиться про кредит вихідцю з Донецька Сергію Брюховецькому, який, за даними журналістів, підозрювався у фінансуванні тероризму.

Генпрокурорка підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 людям

Джерело: фейсбук Ірини Венедіктової

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у спільному розслідуванні НАБУ та САП про заволодіння земельними ділянками в Одесі. Серед фігурантів справи мер міста Геннадій Труханов і 4 інших осіб.

Слідчі встановили, що:

фігуранти нібито брали землю в оренду, проте практично привласнювали її;

це, ймовірно, робили шляхом підробки документів і використання службових повноважень;

ці дії завдали збитки міському бюджету в розмірі понад 533 мільйони гривень.

Окрім Труханова, підозру отримав і експрокурор області Олегу Жученко.

Вдалося задокументувати протиправну діяльність різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки й "крутив" ними як хотів,

– написала генпрокурорка.

За інформацією телеграм-каналу "Думская – новости Одессы", окрім Геннадія Труханова та Олега Жученка це:

Олег Бриндак – заступник мера Одеси, голова партії "Довіряй ділам". Його за 2021 рік вже двічі викликали до НАЗК у справах про порушення подання звіту партії про майно та доходи й про порушення фінансової звітності.

Інна Поповська – директорка юридичного департаменту Одеської міськради;

Володимир Галантерник – одеський бізнесмен та мультимільйонер. Володіє значною частиною туристичної інфраструктури міста та торгові центри. Живе у Лондоні, а в Одесі буває лише проїздом.

Зверніть увагу! Геннадію Труханову вже оголошували підозру в справі одеського заводу "Краян". Слідство встановило, що мер, спільно з іншими чиновниками Одеської мерії та приватною компанією заволоділи коштами бюджету Одеси.

Шмигаль заявив, що найближчими днями кілька областей можуть потрапити до червоної зони

Джерело: телеграм Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль заявив, що декілька областей уже наступного тижня можуть увійти до червоної зони. Прем'єр-міністр поки не називав, про які саме регіони мовиться. Однак там працюватимуть лише ті заклади, де 100% вакцинованих працівників.

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до червоної зони. Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані,

– пояснив Шмигаль.

Наявність ковід-сертифікатів у тих, хто бажає відвідати кафе, кінотеатр чи будь-який інший розважальний заклад, перевірятиме поліція. Крім того, прем'єр-міністр закликав бізнес контролювати наявність сертифікатів про вакцинацію в персоналу. Шмигаль просить відповідально віднестися до цього питання.

Що відомо про ймовірне впровадження червоної зони в деяких областях

6 жовтня у Київській школі економіки спрогнозували, що три області України днями перейдуть до "червоної" зони карантину. Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що критеріям червоного рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька, Херсонська області.

Денис Шмигаль наголосив, що заклади освіти зможуть працювати очно в червоній зоні карантину. Проте, за умови, що всі 100% працівників будуть вакциновані двома дозами від COVID-19.

Окрім того, станом на 6 жовтня, у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають 11 регіонів. Попри це, Україна зараз – у жовтій зоні адаптивного карантину.



Зони карантину / Інфографіка 24 канал

ЗМІ заявили про смерть відомого народного синоптика Леоніда Горбаня

Джерело: "Обозреватель"

На 83-му році життя помер знаменитий український народний синоптик Леонід Горбань. Чоловіка не стало 1 жовтня. Про смерть Горбаня виданню розповіли рідні чоловіка. Причини відходу синоптика у засвіти наразі невідомі.

Леоніда Івановича (Горбаня – 24 канал) не стало 1 жовтня,

– поділилася невістка синоптика.

Синоптику було 82 роки. Він став відомим завдяки своїм точним тривалим прогнозам погоди.



Помер народний синоптик Леонід Горбань / Фото segodnya.ua

Що відомо про Леоніда Горбаня

Жив чоловік під Києвом. За освітою він не метеоролог, а професійний пожежник, підполковник, мав 34 роки військового стажу.

Його вважали єдиною людиною в Україні, яка могла робити прогноз на декілька років вперед.

Свою першу книгу "Народний календар погоди" Горбань писав понад 30 років. Вона побачила світ тільки у 1990-х роках – після розпаду СРСР. Найвідомішим його творінням є "Погода до 2030 року".

Редакція 24 каналу теж співпрацювала з народним синоптиком Леонідом Горбанем. Висловлюємо співчуття рідним та близьким чоловіка. Світла пам'ять!