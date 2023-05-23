Зашли как кинжал в масло: военный эксперт заметил позитив от событий на Белгородщине

РДК и Легион "Свобода России" продолжают военную операцию на территории Белгородской области. Поэтому россияне вынуждены перебросить туда часть подразделений из Украины.

Это будет большая проблема для россиян, ведь им не хватает военных, чтобы покрыть оккупированную территорию. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Россия не способна удержать столь широкий фронт

Он считает, что Россия будет вынуждена перебросить на свою территорию подразделения либо из Донецкого, либо с южного направления на фронте. По разным оценкам, общая численность подразделений оккупантов оценивают в 250 – 300 тысяч человек.

"Если принять во внимание фронт протяженностью в 1200 километров и тот факт, что не все из 300 тысяч воюют, а всего 50 – максимум 100, то такое количество выглядит, как тоненькая линия солдат растянута на огромное расстояние. Взять подготовленных бойцов, чтобы перекинуть в Белгородскую область, неоткуда", – заметил военный эксперт.

Павел Нарожный о контрнаступлении на Белгородскую область: смотреть видео

К тому же в приграничной зоне еще есть Брянская область, которую также нужно освобождать от путинского режима. Таким образом, фронт с 1200 километров может легко превратиться в фронт протяженностью 2500 тысяч километров и это будет большой проблемой для России.

Мы увидели, что в Белгородской области небольшое подразделение, численностью в батальон, зашло как кинжал в масло и спровоцировали большую панику в Белгороде,

– подчеркнул Нарожный.

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