Це буде великою проблемою для росіян, адже їм не вистачає військових, щоб покрити окуповану територію. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Росія не здатна утримати такий широкий фронт

Він вважає, що Росія буде змушена перекинути на свою територію підрозділи чи з Донецького, чи з південного напрямку на фронті. За різними оцінками, загальна чисельність підрозділів окупантів оцінюють у 250 – 300 тисяч осіб.

"Якщо взяти до уваги фронт довжиною у 1200 кілометрів і той факт, що не всі з 300 тисяч воюють, а лише 50 – максимум 100, то така кількість виглядає, як тоненька лінія солдат розтягнута на величезну відстань. Взяти підготовлених бійців, щоб перекинути у Бєлгородську область, немає звідки", – зауважив військовий експерт.

Павло Нарожний про контрнаступ на Бєлгородську область: дивитись відео

До того ж у прикордонній зоні є ще Брянська область, яку також треба звільняти від путінського режиму. Таким чином, фронт з 1200 кілометрів може легко перетворитись на фронт протяжністю 2500 тисячі кілометрів і це буде великою проблемою для Росії.

Ми побачили, що в Бєлгородській області невеличкий підрозділ, чисельністю в батальйон, зайшов немов кинджал в масло і спровокували велику паніку у Бєлгороді,

– наголосив Нарожний.

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