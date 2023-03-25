Как пауки в банке: коллаборанты в Херсонской области соревнуются за сферы влияния

Левый берег Херсона пока все еще находится в оккупации. Впрочем, там россияне не могут поделить власть между собой и прийти к согласию.

Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Соболевский – заместитель председателя Херсонского областного совета. По его словам, оккупанты в Херсонской области за наживу готовы буквально убить друг друга.

Смотрите также Россия чувствует потерю позиций на Левобережье Херсона, поэтому привлекла авиацию, - ОК "Юг"

У россиян произошла раздор

Юрий Соболевский объяснил, что у россиян очень сложная система взаимоотношений вообще.

По его мнению, одеяло на себя перетягивают оккупационные власти, большое количество разных кураторов и групп влияния.

Они между собой как пауки в банке на самом деле,

– подчеркнул он.

По его словам, такие недоразумения внутри окупантов видны невооруженным глазом.

оккупанты готовы убивать друг друга

Юрий Соболевский рассказал, что россияне в Херсонской области пытаются реализовать систему еще Советского Союза.

Он сосредоточил внимание, что оккупанты не могут поделить между собой награбленное. Речь идет в первую очередь об имуществе украинских фермеров: земельных участках и сельскохозяйственной технике.

Сейчас там идет борьба за эти ресурсы, активы – кто будет на этом зарабатывать,

– убежден он.

По его словам, при таких условиях дружба исчезает, потому что каждый сам за себя. Более того, оккупанты пытаются подставить друг друга.

Новости по оккупированной Херсонщине