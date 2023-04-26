Россияне вывезли все танки и бронетехнику со склада в Крыму: в сети показали фото со спутника
Источник:твитер Брэди Африка
Россияне опустошили военный склад в Крыму с танками, бронетехникой и артиллерией. Спутниковые снимки показывают, что теперь там просто пустырь.
О том, что россияне вывели технику из военного состава на временно оккупированном полуострове, сообщил аналитик Брэди Африк из Американского института предпринимательства.
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Спутниковые фото военного склада в Крыму
На спутниковых снимках на 25 апреля видно, что на месте военного склада в Крыму теперь пустырь. Однако еще 11 февраля на том же месте стояли боевые машины, танки и артиллерийские орудия.
Также он поделился еще одним последним изображением военного состава. На фото отчетливо видны свежие следы транспортных средств, словно разбегающиеся в разные стороны.
Фото пустого военного склада в Крыму – 25 апреля
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- О том, что россияне вывозят технику из Крыма уже сообщалось ранее. В частности были спутниковые фото за период с 11 февраля по 16 марта. На них видно, что российские силы вывели технику с военной базы на севере Крыма вблизи села Медведевка в Джанкойском районе. На этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия.
- Кроме этого, в разных районах полуострова оккупанты роют окопы на временно оккупированном полуострове и строят укрепления.