Россияне вывезли все танки и бронетехнику со склада в Крыму: в сети показали фото со спутника

26 апреля 2023, 18:29
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твитер Брэди Африка

Россияне опустошили военный склад в Крыму с танками, бронетехникой и артиллерией. Спутниковые снимки показывают, что теперь там просто пустырь.

О том, что россияне вывели технику из военного состава на временно оккупированном полуострове, сообщил аналитик Брэди Африк из Американского института предпринимательства.

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Спутниковые фото военного склада в Крыму

На спутниковых снимках на 25 апреля видно, что на месте военного склада в Крыму теперь пустырь. Однако еще 11 февраля на том же месте стояли боевые машины, танки и артиллерийские орудия.

Также он поделился еще одним последним изображением военного состава. На фото отчетливо видны свежие следы транспортных средств, словно разбегающиеся в разные стороны.


Фото пустого военного склада в Крыму – 25 апреля

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  • О том, что россияне вывозят технику из Крыма уже сообщалось ранее. В частности были спутниковые фото за период с 11 февраля по 16 марта. На них видно, что российские силы вывели технику с военной базы на севере Крыма вблизи села Медведевка в Джанкойском районе. На этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия.
  • Кроме этого, в разных районах полуострова оккупанты роют окопы на временно оккупированном полуострове и строят укрепления.
Автор: Анастасія Кушпіт