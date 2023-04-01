Обижены на Путина за испорченную жизнь: может ли политическое руководство "обезвредить неугодных"

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в конце декабря 2022 предупредил представителей тамошней элиты, что война затянется еще надолго. Однако большинство из них не настроены вести длительную войну, которая и так принесла им немало проблем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что только высшее политическое руководство в России настроено вести войну до последнего, ведь им уже нечего терять.

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Политтехнолог считает, что в России есть два типа элит: высшее политическое руководство, имеющее власть и олигархия, имеющая деньги.

Настроения политического руководства

Высшее политическое руководство представляет меньшинство, но наиболее влиятельно. Оно едино вокруг Путина и сосредоточено на цели захвата и уничтожения мира. Он понимает, что обратного пути больше нет, они готовы жить в такой России всегда.

Они понимают, когда закончится война, где окажутся все эти Патрушевы, Золотовы, Сабянины и Мишустины: либо их свергнут и расстреляют свои, либо их сдадут как военных преступников. Поэтому у них нет иллюзий, что война когда-нибудь закончится и будет хорошо,

– добавил говорящий.

Шейтельман рассказал о настроениях на войну российских элит: смотреть видео

Настроения олигархов

Все другие элиты, в том числе бизнес, чьи разговоры мы слышали, пропагандисты и тому подобное не настроены воевать годами, сообщил Шейтельман.

Они очень обыжены на Путина за то, что тот проиграл войну и испортил им жизнь. Люди умнее типа Фархада Ахмедова понимают, что когда закончится война их жизнь не станет такой, как было,

– заметил эксперт.

Он считает, что люди глупее, как Иосиф Пригожин убеждены, что война закончится и все наладится. Для Украины определенно выгодно, чтобы они хотели, чтобы война закончилась и не понимали, что на самом деле их ждет.

Возможны ли конфронтации между элитами

Политтехнолог предположил, что если у высшего военного руководства России хватит сил и возможностей расстрелять всех олигархов, пропагандистов, обезвредить всех предателей, тогда, возможно, Россия будет готова к затяжной войне. Однако пока такой готовности российского политического руководства не видно.

Более того, эти условные группы российских элит между собой переплетены, подчеркнул Шейтельман. Чиновники и политические деятели коррумпированы упомянутыми олигархами. Так им придется уничтожить собственный источник дохода, и возникает вопрос: "На что им тогда жить?". Эти две касты взаимосвязаны, и пока обезвредить один из них потенциала нет.

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