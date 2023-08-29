Кремль приказал готовиться к новым бунтам: глава штаба РДК сказал, что происходит на самом деле

В России тревожно после убийства Евгения Пригожина. Из страха перед новым мятежом остатков ЧВК "Вагнера" Владимир Путин приказал силовикам быть наготове.

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" отметил 24 Каналу, что на самом деле силовики пытаются воспользоваться ситуацией и заработать.

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"Вероятнее всего, это определенная инициатива снизу, то есть со стороны силовиков, минобороны или ФСБ. Я думаю, что речь идет об очередной краже из бюджета и не больше", – объяснил "Фортуна".

Так, на сегодня все меры по усилению защиты приграничных регионов России не имеют смысла, если вспомнить мятеж вагнеровцев и рейды добровольцев.

РДК и ЧВК "Вагнера" могут объединиться

В то же время, нельзя исключать того, что российские власти действительно хотят перестраховаться. Особенно учитывая возможное объединение вагнеровцев и добровольцев.

Так, после убийства лидера ЧВК "Вагнера" наемники ищут нового предводителя. Этим моментом решили воспользоваться в Русском добровольческом корпусе. Там предложили вагнеровцам вместе отправиться в новый поход на Москву.

Путин приказал силовикам быть начеку: смотрите видео 24 Канала

Российские добровольцы готовят новый рейд: основное

С конца мая в приграничных регионах страны-агрессора с перерывами неспокойно. Советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский анонсировал новый поход, главная цель которого – свергнуть путинский режим.

В настоящее время российские добровольцы разрабатывают несколько операций и готовят новых бойцов. Желающих вступить в их ряды достаточно много.

Тем временем на Белгородщине решили вооружить так называемую "тероборону". Им выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Евгений Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня устроил мятеж в России. Им удалось установить контроль над Ростовом, Воронежем и несколькими дорогами в Москву.