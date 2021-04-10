Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Турцию провел встречу тет-а-тет со своим коллегой Реджепом Эрдоганом. В ближайшее время могут состояться переговоры в нормандском формате с участием Украины, Франции и Германии. На Донбассе ранили бойца ВСУ. Закарпатье переходит в желтую зону карантина. Великобритания почтила память принца Филиппа. Такими были главные новости 10 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 10 апреля:

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Встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой 10 апреля прибыли с официальным визитом в Турцию.

Уже через несколько часов после этого начались переговоры главы нашего государства с его коллегой Реджепом Эрдоганом. Разговор между лидерами государств проходил в формате тет-а-тет. Он длился 3 часа.



Эрдоган встретил Зеленского / Фото Офиса Президента

Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, будут говорить о ситуации на Донбассе и о Крымской платформе, и о двустороннем сотрудничестве,

– сказал Андрей Ермак.

По словам главы ОП, после разговора президентов запланировано заседание 9 стратегического украинско-турецкого совета.

"Очень насыщенная программа и очень теплый визит. Турция является нашим стратегическим партнером. Мы чувствуем поддержку Турции. И я думаю, что сегодня подпишут ряд важных документов. Надеемся на очень хороший результат", – добавил он.

Важно! Накануне Эрдоган по телефону поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили противодействие пандемии коронавируса, ситуацию в Ливии и конфликт в Сирии. Не обошли и украинский Донбасс. Путин традиционно заявил, что Киев "нарушает режим тишины".

Зеленский, Меркель и Макрон могут встретиться

Алексей Арестович заявил, что уже в ближайшее время могут состояться переговоры в нормандском формате с участием Украины, Франции и Германии.

Спикер украинской делегации в ТКГ заметил, что встреча является "вопросом недели". Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Будет Н-3 – то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели,

– отметил Арестович.

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Что говорят в Офисе Президента

Со своей стороны Андрей Ермак ранее также отмечал, что переговоры Украины, Франции и Германии могут произойти.

Думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран – Германии, Франции и Украины – состоятся очень скоро,

– сказал глава ОП.

Что еще об этом говорят в Украине

Заместитель председателя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что после обострения ситуации на Донбассе Кремль отказался участвовать в переговорах в нормандском формате.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Россия делает все возможное, чтобы дискредитировать и уменьшить роль переговоров в нормандском формате.

На Донбассе ранили бойца ВСУ

Источник: ОТУ "Восток"

Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции наших военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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В результате вражеских атак один защитник Украины получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – среднетяжелое, ему оказывают помощь медики.

О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон,

– говорится в сообщении ОТУ "Восток".

Ситуация на Донбассе: коротко

С начала текущих суток, 10 апреля, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враг обстрелял позиции ООС неподалеку Пищевика, Песков, Широкино, Авдеевки, Майорского.

Закарпатье – в желтой зоне

Источник: телеграм Олега Немчинова

Закарпатская область больше не находится в списке "красных". Государственная комиссия ТЭБ и ЧС во время заседания решила ввести там ограничения желтой зоны.

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По результатам, комиссия решила отменить с 00:00 11 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области,

– отметил министр Кабинета министров.

Зато там будут действовать ограничения, предусмотренные для желтой карантинной зоны. "Красным" Закарпатье было еще с 5 марта.

Обратите внимание! С 10 апреля в желтой зоне также находится Ивано-Франковская область. Там ослабили ограничения после месяца жесткого карантина.

Великобритания почтила память принца Филиппа

Источник: BBC

Не дожив 2 месяца до своего 100-летия, умер британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Это известие всколыхнуло весь мир.

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В Великобритании, начиная с полудня, военнослужащие делают пушечные выстрелы каждую минуту в память об умершем принце Филиппе.

Серию залпов начали в Лондоне из Тауэра. Также салюты пройдут в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте, замках Кардифф и Хиллсборо, Эдинбургском замке и на военно-морской базе Портсмут.

Объявили день и место захоронения принца Филиппа

Похороны состоятся в следующую субботу, 17 апреля, в Виндзоре. Службу проведут, согласно желанию принца Филиппа, в часовне Святого Георгия.

Прощание пройдет с соблюдением карантинных правил из-за пандемии коронавируса. Поэтому публичных процессий не будет.

Церемонию будут транслировать по телевидению. По всей Великобритании объявили траур в день похорон принца Филиппа. В настоящее время все флаги будут приспущены.

Пока это время печали и траура, дни, которые впереди, будут возможностью отпраздновать замечательную жизнь,

– сообщил Букингемский дворец.

Пушечные залпы в память о принце Филиппе: смотрите видео