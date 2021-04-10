Главные новости 10 апреля: встреча Зеленского с Эрдоганом, ранение бойца ВСУ на Донбассе
Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Турцию провел встречу тет-а-тет со своим коллегой Реджепом Эрдоганом. В ближайшее время могут состояться переговоры в нормандском формате с участием Украины, Франции и Германии. На Донбассе ранили бойца ВСУ. Закарпатье переходит в желтую зону карантина. Великобритания почтила память принца Филиппа. Такими были главные новости 10 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за субботу, 10 апреля:
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Встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой 10 апреля прибыли с официальным визитом в Турцию.
Уже через несколько часов после этого начались переговоры главы нашего государства с его коллегой Реджепом Эрдоганом. Разговор между лидерами государств проходил в формате тет-а-тет. Он длился 3 часа.
Эрдоган встретил Зеленского / Фото Офиса Президента
Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, будут говорить о ситуации на Донбассе и о Крымской платформе, и о двустороннем сотрудничестве,
– сказал Андрей Ермак.
По словам главы ОП, после разговора президентов запланировано заседание 9 стратегического украинско-турецкого совета.
"Очень насыщенная программа и очень теплый визит. Турция является нашим стратегическим партнером. Мы чувствуем поддержку Турции. И я думаю, что сегодня подпишут ряд важных документов. Надеемся на очень хороший результат", – добавил он.
Зеленский, Меркель и Макрон могут встретиться
Алексей Арестович заявил, что уже в ближайшее время могут состояться переговоры в нормандском формате с участием Украины, Франции и Германии.
Спикер украинской делегации в ТКГ заметил, что встреча является "вопросом недели". Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
Будет Н-3 – то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели,
– отметил Арестович.
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Что говорят в Офисе Президента
Со своей стороны Андрей Ермак ранее также отмечал, что переговоры Украины, Франции и Германии могут произойти.
Думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран – Германии, Франции и Украины – состоятся очень скоро,
– сказал глава ОП.
Что еще об этом говорят в Украине
- Заместитель председателя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что после обострения ситуации на Донбассе Кремль отказался участвовать в переговорах в нормандском формате.
- Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Россия делает все возможное, чтобы дискредитировать и уменьшить роль переговоров в нормандском формате.
На Донбассе ранили бойца ВСУ
Источник: ОТУ "Восток"
Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции наших военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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В результате вражеских атак один защитник Украины получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – среднетяжелое, ему оказывают помощь медики.
О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон,
– говорится в сообщении ОТУ "Восток".
Ситуация на Донбассе: коротко
- С начала текущих суток, 10 апреля, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Враг обстрелял позиции ООС неподалеку Пищевика, Песков, Широкино, Авдеевки, Майорского.
Закарпатье – в желтой зоне
Источник: телеграм Олега Немчинова
Закарпатская область больше не находится в списке "красных". Государственная комиссия ТЭБ и ЧС во время заседания решила ввести там ограничения желтой зоны.
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По результатам, комиссия решила отменить с 00:00 11 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области,
– отметил министр Кабинета министров.
Зато там будут действовать ограничения, предусмотренные для желтой карантинной зоны. "Красным" Закарпатье было еще с 5 марта.
Великобритания почтила память принца Филиппа
Источник: BBC
Не дожив 2 месяца до своего 100-летия, умер британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Это известие всколыхнуло весь мир.
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В Великобритании, начиная с полудня, военнослужащие делают пушечные выстрелы каждую минуту в память об умершем принце Филиппе.
Серию залпов начали в Лондоне из Тауэра. Также салюты пройдут в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте, замках Кардифф и Хиллсборо, Эдинбургском замке и на военно-морской базе Портсмут.
Объявили день и место захоронения принца Филиппа
Похороны состоятся в следующую субботу, 17 апреля, в Виндзоре. Службу проведут, согласно желанию принца Филиппа, в часовне Святого Георгия.
Прощание пройдет с соблюдением карантинных правил из-за пандемии коронавируса. Поэтому публичных процессий не будет.
Церемонию будут транслировать по телевидению. По всей Великобритании объявили траур в день похорон принца Филиппа. В настоящее время все флаги будут приспущены.
Пока это время печали и траура, дни, которые впереди, будут возможностью отпраздновать замечательную жизнь,
– сообщил Букингемский дворец.
Пушечные залпы в память о принце Филиппе: смотрите видео
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