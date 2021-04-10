Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Туреччини провів зустріч тет-а-тет зі своїм колегою Реджепом Ердоганом. Найближчим часом можуть відбутися переговори у нормандському форматі за участі України, Франції та Німеччини. На Донбасі поранили бійця ЗСУ. Закарпаття переходить у жовту зону карантину. Британія вшанувала пам'ять принца Філіпа. Такими були головні новини 10 квітня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 10 квітня:

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Зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський разом із своєю дружиною Оленою 10 квітня прибули з офіційним візитом до Туреччини.

Вже через декілька годин після цього розпочалися переговори глави нашої держави з його колегою Реджепом Ердоганом. Розмова між лідерами держав відбувалася у форматі тет-а-тет. Вона тривала 3 години.



Ердоган зустрів Зеленського / Фото Офісу Президента

Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, будуть говорити про ситуацію на Донбасі і про Кримську платформу, і про двостороннє співробітництво,

– сказав Андрій Єрмак.

За словами глави ОП, після розмови президентів заплановане засідання 9 стратегічної українсько-турецької ради.

"Дуже насичена програма і дуже теплий візит. Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми відчуваємо підтримку Туреччини. І я думаю, що сьогодні підпишуть низку важливих документів. Сподіваємося на дуже хороший результат", – додав він.

Важливо! Напередодні Ердоган телефоном поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Обговорили протидію пандемії коронавірусу, ситуацію в Лівії та конфлікт у Сирії. Не оминули й український Донбас. Путін традиційно заявив, що Київ "порушує режим тиші".

Зеленський, Меркель і Макрон можуть зустрітися

Олексій Арестович заявив, що вже найближчим часом можуть відбутися переговори у нормандському форматі за участі України, Франції та Німеччини.

Спікер української делегації у ТКГ зауважив, що зустріч є "питанням тижня". Про це він повідомив ефірі одного з телеканалів.

Буде Н-3 – тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня,

– наголосив Арестович.

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Що кажуть в Офісі Президента

Зі свого боку Андрій Єрмак раніше також зазначав, що переговори України, Франції та Німеччини можуть відбутися.

Думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро,

– сказав глава ОП.

Що ще про це кажуть в Україні

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що після загострення ситуації на Донбасі Кремль відмовився брати участь у переговорах у нормандському форматі.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Росія робить усе можливе, щоб дискредитувати та зменшити роль переговорів у нормандському форматі.

На Донбасі поранили бійця ЗСУ

Джерело: ОТУ "Схід"

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Окупанти обстріляли позиції наших військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Унаслідок ворожих атак один захисник України отримав кульове поранення. Стан здоров'я воїна – середньоважкий, йому надають допомогу медики.

Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін,

– мовиться у повідомленні ОТУ "Схід".

Ситуація на Донбасі: коротко

З початку поточної доби, 10 квітня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики гатили зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог обстріляв позиції ООС неподалік Пищевика, Пісків, Широкиного, Авдіївки, Майорського.

Закарпаття – у жовтій зоні

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Закарпатська область більше не перебуває у списку "червоних". Державна комісія ТЕБ і НС під час засідання вирішила ввести там обмеження жовтої зони.

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За результатами комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області,

– зазначив міністр Кабінету міністрів.

Натомість там діятимуть обмеження, передбачені для жовтої карантинної зони. "Червоним" Закарпаття було ще з 5 березня.

Зверніть увагу! З 10 квітня у жовтій зоні також перебуває Івано-Франківська область. Там послабили обмеження через місяць жорсткого карантину.

Британія вшанувала пам'ять принца Філіпа

Джерело: BBC

Не доживши 2 місяці до свого 100-річчя, помер британський принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети ІІ. Ця звістка сколихнула увесь світ.

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У Великій Британії, починаючи з полудня, військовослужбовці роблять гарматний постріл кожної хвилини у пам'ять про померлого принца Філіпа.

Серію залпів розпочали у Лондоні з Тауера. Також салюти пройдуть в Единбурзі, Кардіффі та Белфасті, замках Кардіфф та Гіллсборо, Единбурзькому замку й на військово-морській базі Портсмут.

Оголосили день та місце поховання принца Філіпа

Поховання відбудеться наступної суботи, 17 квітня, у Віндзорі. Службу проведуть, згідно з бажанням принца Філіпа, у каплиці Святого Георгія.

Прощання пройде з дотриманням карантинних правил через пандемію коронавірусу. Тому публічних процесій не буде.

Церемонію транслюватимуть на телебаченні. По всій Великій Британії оголосили траур до дня поховання принца Філіпа. У цей час всі прапори будуть приспущені.

Поки це час смутку і жалоби, дні, що попереду, будуть можливістю відсвяткувати чудове життя,

– повідомив Букінгемський палац.

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