Президент США Джо Байден позвонил главе Кремля Владимиру Путину и призвал снизить напряженность у границ с Украиной. В результате атак российских наемников на Донбассе погиб украинский военный из Черновцов Алексей Мамчий. Владимир Зеленский инициировал ликвидацию ОАСК. Верховная Рада освободила выпускников школ от ГИА. Такими были главные новости 13 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Важно Байден в разговоре с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом

Разговор Байдена и Путина

Источник: Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Одной из главных тем была российская агрессия на востоке Украины и переброска войск к российско-украинской границе.

О чем говорили политики

Об агрессии на востоке Украины. Джо Байден подчеркнул непоколебимую поддержку Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидер США призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Обратите внимание! Ранее США заверили, что не оставят в одиночестве Украину в случае эскалации конфликта на Донбассе. Кроме того, Штаты пообещали Украине поддержку в противостоянии российской агрессии.

О кибератаках и вмешательстве в выборы. Байден четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России.

Также президент Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако речь идет о таких, что отвечают интересам США. Напоследок он предложил в ближайшее время встретиться в третьей стране. С глазу на глаз он хочет обсудить ряд вопросов, стоящих перед США и Россией.

На Донбассе погиб Алексей Мамчий

Источник: фейсбук Сергея Осачука

Вследствие атак российских наемников оборвалась жизнь еще одного украинского защитника – Алексея Мамчия.

Что известно о трагедии

13 апреля беспилотник оккупантов пересек линию разграничения в районе Майорского и сбросил гранаты на позиции наших подразделений.

на позиции наших подразделений. В результате погиб военный ВСУ Алексей Мамчий. Он проходил военную службу в должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Он проходил военную службу в должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Еще двое украинских воинов получили ранения, их направили в лечебное учреждение.

Известно, что младший брат военного умер на фронте в 2016 году. Он также отдал жизнь, защищая нас от врага.

Актуально! Только с начала 2021 года на Донбассе уже погибли 35 украинских защитников. Поименный список героев – читайте в нашем материале.



Погиб Алексей Мамчий / Фото "Новинарня"

Зеленский инициировал ликвидацию ОАСК

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. В Офисе президента объяснили, что, согласно Конституции, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент. Перед этим он консультируется с Высшим советом правосудия.

К теме Ликвидация ОАСК от Зеленского: что заставило президента действовать радикально

В Зеленского добавили, что ОАСК потерял доверие общества. И вместо того, чтобы показывать справедливость, беспристрастность и честность, появляются очередные скандалы с "пленками", коррупция связанных с судом людей и многочисленные сомнительные решения. Среди них:

возвращение проспекту Степана Бандеры в Киеве его прежнего названия – Московский;

отмена постановления о новой редакции украинского правописания;

признание незаконной национализацию "Приватбанка".

Контекст. Правоохранители 6 апреля задержали Юрия Зонтова – брата судьи ОАСК Павла Вовка и еще одного адвоката, когда те должны были получить взятку – 100 тысяч долларов. Во время обысков у адвокатов нашли немало наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

Что эксперты говорят о ликвидации ОАСК

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков назвал такой шаг президента очень мощным и правильным, но все зависит от того, что предусмотрено в законопроекте. Он подчеркнул, что важно, чтобы Зеленский этот раз довел дело до конца и не искал компромисса с коррумпированными судьями.

По мнению юристки Центра противодействия коррупции Елены Щербань, во время голосования за законопроект о ликвидации ОАСК многие депутаты будут блокировать принятие документа.

А вот скандальный председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк назвал инициативу Владимира Зеленского "манипуляцией отдельных активистов". В решении Владимира Зеленского Вовк увидел "влияние агентов иностранного влияния".

Российские корабли в Черном море

Россия перенаправила к Черному морю 15 кораблей Каспийской флотилии. В Кремле пояснили, что там суда якобы будут проходить учения. Ранее корабли базировались в Каспийском море.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов. В общем к Черному морю прибыли:

3 артиллерийских,

8 десантных катеров,

судна обеспечения.

Отметим, что "учения" проходят как раз в период наращивания российских сил в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все они граничат с Украиной.

К теме! Уже в начале апреля украинская разведка зафиксировала, что Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Кроме того, страна-агрессор стягивает оружие в оккупированный Крым.

Выпускники 11 классов не будут сдавать ГИА

Верховная Рада освободила выпускников 11 классов от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации в 2021 году. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 13 апреля. Сергей Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться в школах очно.

Закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть 3 варианта:

с помощью годового оценивания;

через государственную итоговую аттестацию;

через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Заметим, выпускников решили освободить от ГИА, чтобы уменьшить риски заболевания коронавирусом.

Обратите внимание! Ранее от прохождения ГИА освободили учеников 4 и 9 классов. Так, в соответствующем документе об образовании учеников, освобожденных от тестирования, сделают соответствующую запись.

Добавим, что в прошлом году обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников также отменили. Тогда до конца июня часть одиннадцатиклассников получила аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА стояла отметка "освобожден".