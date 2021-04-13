Президент США Джо Байден зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну та закликав знизити напруженість біля кордонів з Україною. Унаслідок атак російських найманців на Донбасі загинув український військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Володимир Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК. Верховна Рада звільнила випускників шкіл від ДПА. Такими були головні новини 13 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Байден закликав Путіна знизити напруженість і згадав про російські війська на кордоні

Розмова Байдена та Путіна

Джерело: Білий дім

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однією з головних тем була російська агресія на сході України та перекидання військ до українсько-російського кордону.

Про що говорили політики

Про агресію на сході України. Джо Байден підкреслив непохитну підтримку Штатів суверенітету і територіальної цілісності України. Лідер США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом.

Зверніть увагу! Раніше США запевнили, що не залишать насамоті Україну у разі ескалації конфлікту на Донбасі. Крім того, Штати пообіцяли Україні підтримку у протистоянні російській агресії.

Про кібератаки й втручання у вибори. Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії.

Також президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США. Наостанок він запропонував найближчим часом зустрітися у третій країні. Віч-на-віч він хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.

На Донбасі загинув Олексій Мамчій

Джерело: фейсбук Сергія Осачука

Внаслідок атак російських найманців обірвалося життя ще одного українського захисника – Олексія Мамчія.

Що відомо про трагедію

13 квітня безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування в районі Майорського та скинув гранати на позиції наших підрозділів.

на позиції наших підрозділів. Внаслідок цього загинув військовий ЗСУ Олексій Мамчій . Він проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення в 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

. Він проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення в 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Ще двоє українських воїнів отримали поранення, їх направили до лікувального закладу.

Відомо, що молодший брат військового помер на фронті у 2016 році. Він також віддав життя, захищаючи нас від ворога.

Актуально! Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 35 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте у нашому матеріалі.



Загинув Олексій Мамчій / Фото "Новинарня"

Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. В Офісі президента пояснили, що, згідно з Конституцією, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.

До теми Ліквідація ОАСК від Зеленського: що змусило президента діяти радикально

У Зеленського додали, що ОАСК втратив довіру суспільства. І замість того, щоб показувати справедливість, неупередженість і чесність, з'являються чергові скандали з "плівками", корупція пов'язаних з судом людей та численні сумнівні рішення. Серед них:

повернення проспекту Степана Бандери у Києві його попередньої назви – Московський;

скасування постанови про нову редакцію українського правопису;

визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Контекст. Правоохоронці 6 квітня затримали Юрія Зонтова – брата судді ОАСК Павла Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів. При обшуках в адвокатів знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Що експерти кажуть про ліквідацію ОАСКу

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков назвав такий крок президента дуже потужним і правильним, але все залежить від того, що передбачено у законопроєкті. Він підкреслив, що важливо, аби Зеленський цього разу довів справу до кінця і не шукав компромісу з корумпованими суддями.

На думку юристки Центру протидії корупції Олени Щербан, під час голосування за законопроєкт про ліквідацію ОАСК багато депутатів блокуватимуть ухвалення документу.

А от скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк назвав ініціативу Володимира Зеленського "маніпуляцією окремих активістів". У рішенні Володимира Зеленського Вовк побачив "вплив агентів іноземного впливу".

Російські кораблі в Чорному морі

Росія перенаправила до Чорного моря 15 кораблів Каспійської флотилії. У Кремлі пояснили, що там судна нібито проходитимуть навчання. Раніше кораблі базувалися у Каспійському морі.

На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів. Загалом до Чорного моря прибули:

3 артилерійських,

8 десантних катерів,

судна забезпечення.

Зауважимо, що "навчання" відбуваються якраз у період нарощення російських сил у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі вони межують з Україною.

До теми! Вже на початку квітня українська розвідка зафіксувала, що Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованого Криму.

Випускники 11 класів не складатимуть ДПА

Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації у 2021 році. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні 13 квітня. Сергій Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.

Закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.

Зверніть увагу! Раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів. Так, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від тестування, зроблять відповідний запис.

Додамо, що минулоріч обов'язкову державну підсумкову атестацію для випускників також скасували. Тоді до кінця червня частина одинадцятикласників отримала атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стояла позначка "звільнено".