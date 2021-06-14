Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Актуально Война в Европе, в которой умирают украинцы, – Зеленский вспомнил Донбасс и обратился к НАТО и ЕС
На саммите НАТО вспомнили об Украине и поставили условия
Источник: НАТО
В Брюсселе 14 июня провели саммит Североатлантического Альянса. Встреча состоялась за закрытыми дверями, и украинскую делегацию на нее не пригласили. Однако в итоговом коммюнике об Украине и ее евроатлантических стремлениях все же вспомнили.
Лидеры стран НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита за 2008 год о намерении в будущем принять в свой состав Украину. Однако для этого Киев должен сосредоточиться на реформах.
Мы подтверждаем решение, одобренное на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса в соответствии с Планом действий по членству. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству,
– говорится в сообщении.
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Отметим, что президент Владимир Зеленский отметил, что хочет услышать четкий ответ от президента США Джо Байдена о Плане действий относительно членства в НАТО. Так как российская угроза возле украинских границ никуда не исчезла.
Украина – полностью "зеленая" по критериям ЕС
Источник: Офис Президента
Недавно все регионы Украины вошли в зеленую зону карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые показатели в Украине достигли самых низких значений за последний год. Это позволяет отвечать даже критериям ЕС.
Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения,
– отметил глава правительства на селекторном совещании у президента.
Также Шмыгаль рассказал о темпах вакцинации против коронавируса в Украине. Первую дозу вакцины получили более чем 1,4 миллиона граждан. А полностью иммунизировали свыше 238 тысяч человек.
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Интервью Зеленского: о вступлении в НАТО и угрозах со стороны России
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский дал интервью представителям иностранных СМИ. Глава государства поделился своими мыслями относительно евроатлантических стремлений Украины, российской угрозы и переговоров с Владимиром Путиным.
О встрече с Путиным
Владимир Зеленский сообщил, что он надеется на встречу с главой Кремля, чтобы ускорить мирный процесс на Донбассе. Однако Москва затягивает с проведением переговоров без веских причин.
Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки,
– сказал Зеленский.
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О ПДЧ для Украины
Глава государства подчеркнул, что Киев хочет получить четкий ответ касаемо плана Действий относительно членства в НАТО. Такой ответ, по мнению Зеленского, должен дать глава Белого дома Джо Байден.
Президент уверен, что Украина сделала все возможное для членства в Альянсе. Теперь очередь – за организацией.
О встрече с Байденом
Также Зеленский отметил, что сожалеет, что он не успел встретиться с Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Российский и американский президенты проведут переговоры 16 июня в Швейцарии.
ДТП с украинцами в Румынии
Источник: 24 канал
Важно Авария автобуса с украинцами в Румынии: количество погибших возросло
На трассе Дева – Недлак в Румынии 14 июня произошла авария с автобусом, который направлялся в Чехию. В транспортном средстве ехали украинцы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.
В автобусе ехали украинцы в Чехию / Фото Mukachevo.net
Погибли двое украинцев, еще двое наших граждан находятся в больнице с многочисленными травмами. Их состояние оценивают, как тяжелое. Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, в общем в автобусе находились 17 человек: 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы.
Брифинг с Романом Протасевичем
Источник: Брифинг МИД Беларуси
Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича привели на брифинг МИД Беларуси. Задержанный журналист снова заверил в том, что добровольно сотрудничает с правоохранительными органами, и опроверг информацию о своем избиении.
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Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул. Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье. Мама, папа, не переживайте, у меня правда все прекрасно,
– заявил Протасевич.
Главные тезисы Протасевича:
- Следы на руках, которые заметили во время предыдущего интервью – следы от стяжек во время задержания. Больше к журналисту якобы никто не прикасался.
- С Софией Сапегой Протасевич после задержания не виделся.
- Журналист считает, что его родители находятся в информационном вакууме и стали заложниками ситуации.
- Протасевич подчеркнул, что не поддерживает Лукашенко, однако якобы его уважает за то, что ему удалось удержать власть.
- Он говорит, что сотрудничает с правоохранительными органами добровольно и понимает, "какой вред нанес государству".
Смотрите видео брифинга: