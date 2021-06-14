Актуально Війна в Європі, в якій помирають українці, – Зеленський згадав Донбас та звернувся до НАТО та ЄС

На саміті НАТО згадали про Україну і поставили умови

Джерело: НАТО

У Брюсселі 14 червня провели саміт Північноатлантичного Альянсу. Зустріч відбулась за зачиненими дверима і українську делегацію на неї не запросили. Проте у підсумковому комюніке про Україну та її євроатлантичні прагнення таки згадали.

Лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Однак для цього Київ повинен зосередитися на реформах.

Ми підтверджуємо рішення, схвалене на саміті в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства. Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також інших рішень, зокрема і те, що кожен партнер буде оцінюватися гідно,

– мовиться у повідомленні.

Які вимоги висунули члени НАТО Києву? Україна має завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, Служби безпеки та інші.

До теми Двері в НАТО відкриті, але одностайності немає: Зеленський закликає надати Україні ПДЧ

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що хоче почути чітку відповідь від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО. Адже російська загроза біля українських кордонів нікуди не зникла.

Україна – повністю "зелена" за критеріями ЄС

Джерело: Офіс Президента

Нещодавно всі регіони України увійшли до зеленої зони карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деякі показники в Україні досягли найнижчих значень за останній рік. Це дозволяє відповідати навіть критеріям ЄС.

Усі області України перебувають у зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в зелену зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення,

– зазначив глава уряду на селекторній нараді в президента.

Також Шмигаль розповів про темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні. Першу дозу вакцини отримали понад 1,4 мільйона громадян. Натомість повністю імунізували 238 тисяч осіб.

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Інтерв'ю Зеленського: про вступ в НАТО та загрози з боку Росії

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ. Глава держави поділився своїми думками щодо євроатлантичних прагнень України, російської загрози та переговорів з Володимиром Путіним.

Про зустріч з Путіним

Володимир Зеленський повідомив, що він сподівається на зустріч з главою Кремля, аби прискорити мирний процес на Донбасі. Проте Москва затягує з проведенням перемовин без вагомих причин.

Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни,

– сказав Зеленський.

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Про ПДЧ для України

Глава держави наголосив, що Київ хоче отримати чітку відповідь щодо Плану ді щодо членства в НАТО. Таку відповідь, на думку Зеленського, має дати очільник Білого дому Джо Байден.

Президент впевнений, що Україна зробила все можливе задля членства в Альянсі. Тепер черга – за організацією.

Про зустріч з Байденом

Також Зеленський зауважив, що шкодує, що він не встиг зустрітись з Байденом перед його зустріччю з Володимиром Путіним. Російський та американський президенти проведуть перемовини 16 червня у Швейцарії.

ДТП з українцями в Румунії

Джерело: 24 канал

Важливо Аварія автобуса з українцями у Румунії: кількість загиблих зросла

На трасі Дєва-Недлак у Румунії 14 червня сталась аварія з автобусом, який прямував до Чехії. У транспортному засобі їхали українці. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

В автобусі їхали українці до Чехії / Фото Mukachevo.net

Загинули двоє українців, ще двоє наших громадян перебувають в лікарні з численними травмами. Їхній стан оцінюють, як важкий. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, загалом в автобусі перебували 17 людей: 16 українців та 1 громадянин Молдови.

Ніколенко розповів , що для родичів постраждалих в ДТП відкрили цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Румунії: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.

Брифінг з Романом Протасевичем

Джерело: Брифінг МЗС Білорусі

Засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі. Затриманий журналіст знову запевнив про те, що добровільно співпрацює з правоохоронними органами та заперечив інформацію про своє побиття.

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Я прекрасно себе почуваю, я в чудовому настрої, у мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, пальцем не торкнув. Прошу поменше поширювати чутки і домисли про моє здоров'я. Мама, тато, не переживайте, у мене правда все прекрасно,

– заявив Протасевич.

Головні тези Протасевича:

Сліди на руках, які помітили під час попереднього інтерв'ю – сліди від стяжок під час затримання. Більше до журналіста начебто ніхто не торкався.

З Софією Сапегою Протасевич після затримання не бачився.

Журналіст вважає, що його батьки перебувають в інформаційному вакуумі і стали заручниками ситуації.

Протасевич наголосив, що не підтримує Лукашенка, проте начебто його поважає за те, що йому вдалось утримати владу.

Він каже ,що співпрацює з правоохоронними органами добровільно і розуміє, "яку шкоду завдав державі".

Це важливо! Журналісти західних ЗМІ засумнівались у правдивості слів Протасевича. На знак протесту вони покинули брифінг.

Дивіться відео брифінгу: