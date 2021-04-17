Украина высылает российского дипломата в ответ на аналогичный шаг Москвы. В Великобритании простились с принцем Филиппом. Россия перебрасывает в Черное море свои военные корабли. Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский. Такими были главные новости 17 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за субботу, 17 апреля:

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Дипломатический скандал с Россией

Источник: 24 канал

В российском МИДе требуют высылки украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Соснюка. Его задержала ФСБ накануне.

Справка. Сосонюку рекомендуют покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. То есть сделать это он должен до 22 апреля.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания дипломата из Украины. Все происходило в одном из местных ресторанов.

Задержание Соснюка: смотрите видео

Несколько часов дипломата держали в отделении. Украинца обвиняют якобы в получении секретной информации из базы данных российских спецслужб.

Обратите внимание! Сейчас украинский консул находится на территории украинского дипломатического представительства в Санкт-Петербурге.

Реакция Украины

В МИД Украины это задержание приравняли к нападению. По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, российские силовики сделали вид, будто не узнали украинского дипломата.

"Мы абсолютно не воспринимаем похожий шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее", – заявил заместитель министра иностранных дел.

К теме Что известно о задержанном в России консуле Александре Сосонюке

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, шантаж и провокации со стороны Кремля становятся все жестче. В Киеве готовы противостоять им.

В ответ Украина высылает российского дипломата. Киев требует от старшего дипломата посольства России покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Прощание с принцем Филиппом

Источник: 24 канал

В Лондоне простились с принцем Филиппом – мужем королевы Елизаветы II. Церемонию провели в часовне Святого Георгия, а похоронили его в Королевской усыпальнице.

Обратите внимание! Прощание не имело государственного характера, этого не хотел сам принц. Из-за карантина в церемонии приняли участие только близкие родственники.

Как все происходило

Гроб с телом принца Филиппа везли на модифицированной версии Land Rover, к разработке которого приобщался он сам. По его желанию авто перекрасили в военный зеленый цвет.

Его покрыли личным штандартом герцога Эдинбургского. Туда положили его адмиральскую фуражку и офицерскую саблю.

Сопровождали гроб в часовню сыновья принца Филиппа – граф Уэссекский, герцог Йоркский, принц Чарльз, а также его дочь принцесса Анна и внуки – принц Уильям и принц Гарри.

Елизавета II приехала в часовню отдельно на автомобиле, там уже ждали другие члены королевской семьи. Это был ее первый публичный выход после смерти мужа.

Фото и видео с церемонии прощания с принцем Филиппом – смотрите по ссылке.

В Лондоне похоронили мужа Елизаветы II: смотрите видео Associated Press

Британцы почтили память принца Филиппа

Из-за карантина британцев попросили не приходить в Виндзорский дворец для возложения цветов, а также не делать этого возле других королевских резиденций.

Вместе с тем гражданам страны предложили перевести деньги благотворительным организациям, которые поддерживал принц Филипп, или другим благотворителям.

Несмотря на призывы королевской семьи, больше 100 британцев все же пришли под стены Виндзорского дворца попрощаться с принцем Филиппом.

Что известно о смерти принца Филиппа Супруг британской королевы умер 9 апреля 2021 года. 10 июня ему могло бы исполниться 100 лет. Букингемский дворец не называл причину смерти. Однако известно, что с начала года состояние его здоровья значительно ухудшилось. Принца Филиппа госпитализировали 16 февраля из-за плохого самочувствия. Впоследствии мужу королевы сделали операцию на сердце. Он выразил желание вернуться домой, чтобы уйти из жизни, находясь в родных стенах.

Российские корабли в Черном море

Источник: 24 канал

17 апреля в Черное море вошли российские десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". Минобороны России сообщило об отряде из 15 кораблей Каспийской флотилии.

Среди них:

3 артиллерийских катера;

8 десантных катеров,

другие суда, обеспечивающие переход из Каспийского в Черное море.

Кроме этого, в российском ведомстве показали видео, на котором видно, как суда проходят под Крымским мостом по Керченскому проливу.

Суда России в Черном море: смотрите видео

Россия наращивает силы возле Украины: ситуация в Черном море

Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива до октября 2021 года. Запрет на проход будет действовать для военных кораблей и судов других стран.

В украинском МИД уже отреагировали. Там отметили, что такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.

В конце марта в ВСУ предупредили, что Россия стягивает к границам Украины войска и технику. Военное присутствие наращивают в Воронежской, Ростовской и Брянской областях и в оккупированном Крыму.

Свои действия Кремль пытается цинично объяснить боевыми проверками. Там анонсировали, что в течение апреля проведут 4048 учений различного масштаба.

Россия объясняет перебрасывание судов "контрольной проверкой за зимний период обучения".

Умер Владимир Яворивский

Источник: фейсбук Василия Шкляра

Ночью на 17 апреля в возрасте 79 лет скончался украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский. Причина гибели пока неизвестна.

Трагическое известие сообщил его коллега Василий Шкляр. "Не хочется верить. Он фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью", – написал друг Яворивского.



Умер Владимир Яворивский / Фото из соцсетей

Что известно про Владимира Яворивского

Источник: "Википедия"