Главные новости 19 июня: новые дела против Шария, Дугарь пришла в Офис Президента

Против пропагандиста Анатолия Шария открыли дела за отмывание доходов и уклонение от налогов. Одна из фигуранток дела Шеремета Яна Дугарь пришла в Офис Президента. В Минобороны назвали слухи о задержке помощи США Украине провокацией Москвы. В Ужгороде горел цыганский табор. А в России разбился самолет с парашютистами. Такими были главные новости 19 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новые дела о Шарие

Источник: телеграм Алексея Гончаренко

Против пророссийского блогера Анатолия Шария открыли новые уголовные дела. Об этом свидетельствуют ответы Офиса Генпрокурора и НАПК на депутатские обращения нардепа Гончаренко.

Ранее Шарий рассорился с Портновым и обещает на него много компромата

Дела касаются

отмывания доходов,

уклонения от уплаты налогов,

махинаций в финансировании "Партии Шария".

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы ведет соответствующее расследование.

Реакция пропагандиста

Сам Шарий уже успел отреагировать на обнародование этой информации. Пророссийский блогер пожаловался, что СМИ уже 10 раз пишут, что против него открыли дела.

В своей заметке он цинично назвал Украину "вонючей помойкой" и добавил, что государство якобы не должно волновать, что он "делает, покупает, продает или выменивает". Ведь "все, что его связывает с этим дебильным недогосударством – гражданство, такое же вонючее, как сама помойка".

Подозрение Шарию: что известно

Еще в феврале 2021 года СБУ объявила Шарию о подозрении. По данным следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере.

Статьи, по которым объявили подозрение, касаются государственной измены и нарушения равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

! Анатолий Шарий неоднократно пытался прийти к власти на выборах именно в Украине.



Что известно о подозрениях Шарию / Инфографика 24 канала

Дугарь пришла в Офис Президента

Источник: видео Яна Доброносова

Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь посетила Офис Президента.

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Цель визита Дугарь

Вместе со своими защитниками военнослужащая приняла участие в заседании Консультативного совета, который занимается обеспечением гарантий прав и свобод людей, принимавших участие в защите Украины. Адвокат Дугарь Николай Ореховский, перед советом озвучил проблемы, с которыми столкнулись, как его подзащитная, так и Андрей Антоненко.

По ним еще нет приговора, они не признаны виновными, а к ним уже применяются определенные ограничения несправедливые. Для Яны – это вопрос денежного обеспечения,

– отметил защитник.

Что касается Антоненко, то ему хотят помочь с получением необходимого лечения.

Встреча Дугарь и Ермака: есть разные версии

Адвокаты добавили, что с головой ОП Андреем Ермаком их подзащитная не виделась. Вместе с тем "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу главы ОП сообщила, что эта встреча все же состоялась.

Дело против Яны Дугарь: что известно

Военного медика Яну Дугарь подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета.

Журналиста подорвали в автомобиле 20 июля 2016 года.

В мае суд продлил меру пресечения для Дугарь на 2 месяца, она находится под личным обязательством.

Минобороны о задержке помощи США

Источник: "Радио Свобода"

В Минобороны Украины отреагировали на слухи о заморозке военной помощи США Украине.

Важно Нонсенс, – Белый дом опроверг слухи о заморозке военной помощи Украине

Слухи – российская провокация

Глава ведомства Андрей Таран назвал это "провокацией России", подчеркнув, что Москва ведет против Украины войну на всех фронтах, в том числе и информационном.

А слухи, которые начали распространяться в российских СМИ, министр назвал "отработкой задачи по информационным операциям".

Они являются нескрываемым оружием военной машины России. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые СМИ, в частности те, которые относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации,

– заявил министр.

Он поблагодарил американских партнеров за "последовательную поддержку" процесса оборонной реформы в Украине, направленной на укрепление обороноспособности государства в условиях агрессии России.

Информация о якобы отмене помощи Украине

Накануне известное издание Politico со ссылкой на собственные источники заявил, что Белый дом якобы остановил выплату стомиллионной военной помощи Украине.

Впоследствии в Белом доме опровергли сообщения прессы о задержании военной помощи Украине, но сообщили, что действительно подготовили еще один резервный пакет, который не был предоставлен. Вероятно, именно о нем говорилось в сообщениях СМИ.

Реакция США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что мнение о том, что США задержали оборонительную помощь Украине, является бессмыслицей. Она напомнила, что за 2 дня до того саммита президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет и дальше оказывать Украине "возможность быть способной и дальше сопротивляться физической агрессии России".

На Закарпатье горел лагерь ромов

Источник: телеграм Виталия Глаголы

В Ужгороде поздно вечером 18 июня вспыхнул масштабный пожар в микрорайоне Шахта. По предварительной информации, там горел ромский лагерь вблизи тубдиспансера.

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Детали возгорания в Ужгороде

Глава общественной организации "Объединение ромов Ужгорода" Мирослав Горват подтвердил "Суспільному" информацию о пожаре. По его словам, жертв или пострадавших нет.

Местные жители рассказали, что пожар мог случиться из-за того, что один из ромов поджег свое помещение.

В ГСЧС уточнили, что ликвидация возгорания продолжалась до 03:20. Огонь уничтожил здание барачного типа, где жили 5 семей, и имущество, которое там было.

Пожар в ромском лагере на Закарпатье: смотрите видео из телеграма Глаголы



Пожар в ромском поселении в Ужгороде / Фото ГСЧС

В России разбился самолет

Источник: Интерфакс-Украина

В Кемеровской области России 19 июня произошла авиакатастрофа с участием парашютистов.

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Детали авиакатастрофы

Несмотря на то, что самолет Л-410 предназначен для посадки на неподготовленных площадках, без жертв не обошлось.

У двухмоторного самолета сразу после вылета возникли проблемы с двигателем. По неизвестным причинам он перестал работать. Пилот самолета решил совершить экстренную посадку на Кузбассе. Самолет пришлось сажать на грунтовой поверхности.

Также существует другая версия развития событий: самолет не смог набрать высоту при взлете, начал делать вираж и крылом задел землю.

Есть жертвы и пострадавшие

Всего на борту находились примерно 20 спортсменов-парашютистов, которые должны были совершить прыжок с 4 тысяч метров. В авиакатастрофе погибли 7 человек, среди них пилоты. По разным данным, еще от 12 до 17 человек пострадали.

Авиакатастрофа в России: смотрите видео



В России разбился самолет с парашютистами / Фото из телеграма Baza