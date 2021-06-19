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Нові справи про Шарія

Джерело: телеграм Олексія Гончаренка

Проти проросійського блогера Анатолія Шарія відкрили нові кримінальні справи. Про це свідчать відповіді Офісу Генпрокурора та НАЗК на депутатські звернення нардепа Гончаренка.

Раніше Шарій розсварився з Портновим і обіцяє на нього багато компромату

Справи стосуються

відмивання доходів,

ухилення від сплати податків,

махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".

Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби веде відповідне розслідування.

Реакція пропагандиста

Сам Шарій вже встиг відреагувати на оприлюднення цієї інформації. Проросійський блогер поскаржився, що ЗМІ вже 10 раз пишуть, що проти нього відкрили справи.

У своєму дописі він цинічно назвав Україну "смердючим смітником" так додав, що державу нібито не повинно хвилювати, що він "робить, купує, продає чи вимінює". Адже "все, що його пов'язує з цією дебільною недодержавою – громадянство, таке ж смердюче, як сам смітник".

Важливо! Анатолій Шарій неодноразово намагався прийти до влади на виборах саме в Україні.

Підозра Шарію: що відомо

Ще у лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію про підозру. За даними слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері.

Статті, за якими оголосили підозру, стосуються державної зради та порушення рівноправності людей залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.



Що відомо про підозри Шарію / Інфографіка 24 каналу

Дугарь прийшла в Офіс Президента

Джерело: відео Яна Доброносова

Одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь відвідала Офіс Президента.

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Мета візиту Дугарь

Разом зі своїми захисниками військовослужбовиця взяла участь у засіданні Консультативної ради, яка займається забезпеченням гарантій прав та свобод людей, що брали участь у захисті України. Адвокат Дугарь Микола Ореховський, перед радою озвучили проблеми, з якими зіткнулись, як його підзахисна, так і Андрій Антоненко.

По них ще нема вироку, вони не визнані винними, а до них вже застосовуються певні обмеження несправедливі. Для Яни – це питання грошового забезпечення,

– наголосив захисник.

Щодо Антоненка, то йому хочуть допомогти з отриманням необхідного лікування.

Зустріч Дугарь та Єрмака: є різні версії

Адвокати додали, що з головою ОП Андрієм Єрмаком їхня підзахисна не бачилася. Водночас "Українська правда" з посиланням на пресслужбу глави ОП повідомила, що ця зустріч таки відбулася.

Справу проти Яни Дугарь: що відомо

Військового медика Яну Дугарь підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета.

Журналіста підірвали в автомобілі 20 липня 2016 року.

У травні суд продовжив запобіжний захід для Дугарь на 2 місяці, вона перебуває під особистими зобов'язаннями.

Міноборони про затримку допомоги США

Джерело: "Радіо Свобода"

У Міноборони України відреагували на чутки про заморозку військової допомоги США Україні.

Важливо Нонсенс, – Білий дім спростував чутки про заморозку військової допомоги Україні

Чутки – російська провокація

Очільник відомства Андрій Таран назвав це "провокацією Росії", наголосивши, що Москва веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема й інформаційному.

А чутки, які почали ширитися у російських ЗМІ, міністр назвав "відпрацюванням завдання з інформаційних операцій".

Вони є неприхованою зброєю воєнної машини Росії. Дивує і викликає жаль, коли деякі медіа, зокрема ті, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації,

– заявив міністр.

Він подякував американським партнерам за "послідовну підтримку" процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності держави в умовах агресії Росії.

Інформація про нібито скасування допомоги Україні

Напередодні відоме видання Politico з посиланням на власні джерела заявило, що Білий дім нібито зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні.

Згодом у Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий. Ймовірно, саме про нього йшлося у повідомленнях ЗМІ.

Реакція США

Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею. Вона нагадала, що за 2 дні до того саміту президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон буде й далі надавати Україні "можливість бути здатною й далі чинити опір фізичній агресії Росії".

На Закарпатті горів табір ромів

Джерело: телеграм Віталія Глаголи

В Ужгороді пізно ввечері 18 червня спалахнула масштабна пожежа в мікрорайоні Шахта. За попередньою інформацією, там горів ромський табір поблизу тубдиспансеру.

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Деталі займання в Ужгороді

Голова громадської організації "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослава Горвата підтвердив "Суспільному" інформацію про пожежу. За його словами, жертв чи постраждалих немає.

Місцеві жителі розповіли, що пожежа могла трапитися через те, що один із ромів підпалив своє помешкання.

У ДСНС уточнили, що ліквідація займання тривала до 03:20. Вогонь знищив будівлю барачного типу, де мешкали 5 сімей та майно, що там було.

Пожежа у ромському таборі на Закарпатті: дивіться відео з телеграму Глаголи



Пожежа у ромському поселенні в Ужгороді / Фото ДСНС

У Росії розбився літак

Джерело: Інтерфакс-Україна

У Кемеровській області Росії 19 червня сталася авіакатастрофа за участю парашутистів.

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Деталі авіакатастрофи

Попри те, що літак Л-410 призначений для посадки на непідготовлених майданчиках, без жертв не минулося.

У двомоторного літака одразу після вильоту виникли проблеми з двигуном. З невідомих причин він перестав працювати. Пілот літака вирішив здійснити екстрену посадку на Кузбасі. Літак довелося саджати на ґрунтовій поверхні.

Також існує інша версія розвитку подій: літак не зміг набрати висоту при зльоті почав робити віраж і крилом зачепив землю.

Є жертви та постраждалі

Загалом на борту перебували приблизно 20 спортсменів-парашутистів, які мали здійснити стрибок з 4 тисяч метрів. В авіакатастрофі загинули 7 людей, серед них пілоти. За різними даними, ще від 12 до 17 осіб постраждали.

Авіакатастрофа в Росії: дивіться відео



У Росії розбився літак з парашутистами / Фото з телеграму Baza