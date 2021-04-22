Главные новости 22 апреля: Россия отведет войска, Путин ответил Зеленскому
Россия отведет войска от границ с Украиной. Путин ответил Зеленскому насчет встречи. На Донбассе погиб боец с Волыни. НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского – сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. В воинской части в Луганской области произошел пожар, пострадали бойцы. В Мариуполе мужчина разгромил супермаркет. Таковы были главные новости 22 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Важно! Путин ответил на предложение Зеленского о "встрече в любой точке на Донбассе"
Россия отведет войска от границ с Украиной
Источник: ТАСС
В России заявили, что вскоре будут отводить войска в пункты постоянной дислокации. Это касается тех воинских частей, которые в течение последних недель "пригнали" к границам с Украиной. Об этом сообщил глава Минобороны государства-агрессора Сергей Шойгу. Отвод начнется 23 апреля.
По его словам, смена дислокации войска была внезапной проверкой. Следовательно, в Южном и Западном военных округах она прекращается. Отметим: именно они граничат с границами Украины. Руководитель обороны государства-агрессора, заявил: цели достигли полностью. Правда, не отметил какой.
Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны,
– сказал Шойгу.
От 23 апреля командующие должны будут доставить своих военных и технику в места постоянной дислокации.
Реакция Зеленского на отвод российских войск
Источник: твитер Владимира Зеленского
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Глава государства заявил, что это пропорционально снижает напряжение. Хоть Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе, однако в то же время – всегда начеку.
Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку,
– подчеркнул Зеленский.
Путин ответил на предложение Зеленского о "встрече в любой точке на Донбассе"
Источник: 24 канал
Президент России Владимир Путин ответил на предложение Президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе. В эфире одного из пропагандистских российских телеканалов он отметил, что сначала стоит поговорить с так называемыми "ЛНР и ДНР".
Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия,
– сказал Путин.
Что этому предшествовало
Во время видеообращения 20 апреля президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Президент Украины сказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось возобновление режима полного прекращения огня, но Россия отказалась его поддержать. По его словам, предлагали встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!
– сказал тогда Владимир Зеленский.
На Донбассе погиб военный с Волыни
Источник: фейсбук ОТУ "Север"
В результате обстрелов вооруженных формирований России 22 апреля боец ВСУ получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Им оказался 38 – летний военнослужащий с Волыни – Александр Анатольевич Луцик.
По информации Волынского областного совета, боец родился 18 мая 1982 года в селе Годомычи на Волыни и служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона воинской части А4267.
Зато, в ОТУ отметили, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться договоренностей о тишине.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.
Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала
НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского
Источник: телеграмм НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского – сына бывшего заместителя секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Олега Гладковского. Он является фигурантом дела ООО "Оптимумспецдеталь". Речь идет о коррупции в оборонной сфере.
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По информации НАБУ Игорь Гладковский:
- скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, ведь он трижды не явился к следователю для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования – 16, 20 и 21 апреля;
- ему инкриминируют совершение уголовного преступления по статье о злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы от 2 до 5 лет.
Коротко о коррупции в Укроборонпроме и участии в ней Гладковского-младшего
- В конце февраля 2019 года вокруг Укроборонпрома возник коррупционный скандал – журналисты Bihus.Info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Их завозили контрабандой.
- Коррупционные схемы в Укроборонпроме якобы организовывали на протяжении 2015 – 2017 годов. Одним из подозреваемых является Игорь Гладковский – сын бизнес-партнера Петра Порошенко, экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома. За это Гладковскому должны были давать половину от общей суммы прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору он получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды.
В воинской части на Луганщине произошел пожар: пострадали бойцы
Источник: 24 канал
В Рубежном Луганской области в воинской части произошел пожар. По предварительным данным на территории воинской части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара 3 бойцов получили ожоги различной степени тяжести.
О состоянии 2 неизвестно, а вот один боец находится в реанимационном отделении Кременской больницы. Известно, что у него 14% ожогов поверхности тела.
ГБР уже начала досудебное расследование по факту пожара по статье о халатном отношении к военной службе. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Пожар в воинской части в Рубежном / Фото ГБР
В Мариуполе мужчина с топором разгромил супермаркет
Источник: Mrpl.city
В Мариуполе мужчина ворвался в супермаркет сети "АТБ", громко кричал, использовать нецензурную лексику. Сразу же замахнулся топором на пластиковую защиту на кассах. Он разбил несколько касс, потом набросился и на полочки с товаром. Люди испугалась и начали прятаться.
- Мужчину сопровождала жена и еще один человек, который и снимал все.
- Впоследствии он опубликовал пост в сети и сообщил о содеянном, но позже удалил его.
- В заметке он сообщил, что в супермаркете случился конфликт с его женой из-за маски.
- Мужчина решил отомстить всем, кто якобы оскорбил его возлюбленную, которая в то время была с детьми.
- Уверял, что его жену ударил неизвестный.
Полиция Донецкой области задержала мужчину. Это 35-летний местный житель. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Кстати, в полиции говорят, что в декабре 2020 года этот гражданин уже фигурировал в деле об аналогичном преступлении. По этому факту ему объявили подозрение.
Нарушителя уже задержали: смотрите видео
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