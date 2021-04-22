Росія відводитиме війська від кордонів з Україною. Путін відповів Зеленському щодо зустрічі. На Донбасі загинув боєць з Волині. НАБУ оголосило у розшук Ігоря Гладковського – сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. У військовій частині на Луганщині сталася пожежа, постраждали бійці. У Маріуполі чоловік розгромив супермаркет. Такими були головні новини 22 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо! Путін відповів на пропозицію Зеленського про "зустріч у будь-якій точці на Донбасі"

Росія відводитиме війська від кордонів з Україною

Джерело: ТАСС

У Росії заявили, що незабаром відводитимуть війська у пункти постійної дислокації. Це стосується тих військових частин, які протягом останніх тижнів "пригнали" до кордонів з Україною. Про це повідомив голова міноборони держави-агресорки Сергій Шойгу. Відвід почнеться 23 квітня.

За його словами, зміна дислокації війська була раптовою перевіркою. Відтак, у Південному та Західному військових округах вона припиняється. Зазначимо: саме вони межують із кордонами України. Керівник оборони держави-агресорки, заявив: мети досягли повністю. Щоправда, не зазначив якої.

Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни,

– сказав Шойгу.

Від 23 квітня командувачі повинні будуть доставити своїх військових і техніку у місця постійної дислокації.

Зверніть увагу! Росія стягувала війська до кордонів України ще з кінця березня. Про це повідомляв головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, згодом – розвідка та міжнародні розслідувачі. Натомість у Росії й раніше називали переміщення війська "навчанням". У Кремлі навіть зухвало говорили, що переміщуватимуть власні війська так, як їм заманеться. Між тим міжнародні партнери та військові аналітики припускали, що новий напад на Україну цілком ймовірний.

Реакція Зеленського на відведення російських військ

Джерело: твітер Володимира Зеленського

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Глава держави заявив, що це пропорційно знижує напругу. Хоч Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі, проте водночас – завжди напоготові.

Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку,

– наголосив Зеленський.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Путін відповів на пропозицію Зеленського про "зустріч у будь-якій точці на Донбасі"

Джерело: 24 канал

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію Президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі. У ефірі одного з пропагандистських російських телеканалів він зазначив, що спершу варто поговорити із так званими "ЛНР і ДНР".

Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді керівництво України повинно зустрічатися з керівниками ДНР і ЛНР. А вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія,

– сказав Путін.

Що цьому передувало

Під час відеозвернення 20 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Президент України сказав, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але Росія відмовилася його підтримати. За його словами, пропонували зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити та зрозуміти ситуацію.

А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін. Я готовий піти ще далі та запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні!

– сказав тоді Володимир Зеленський.

На Донбасі загинув військовий з Волині

Джерело: фейсбук ОТУ "Північ"

Внаслідок обстрілів збройних формувань Росії 22 квітня боєць ЗСУ отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям. Ним виявився 38-річний військовослужбовець з Волині – Олександр Анатолійович Луцик.

За інформацією Волинської обласної ради, боєць народився 18 травня 1982 року у селі Годомичі на Волині та служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону військової частини А4267.

Натомість, в ОТУ наголосили, що дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей про тишу.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Важливо. У 2021 році російські найманці збільшили кількість обстрілів по позиціях ЗСУ. Через ворожі атаки від січня вже загинули 37 захисників України.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

НАБУ оголосило у розшук Ігоря Гладковського

Джерело: телеграм НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук Ігоря Гладковського – сина колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Він є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Мовиться про корупцію в оборонній сфері.

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За інформацією НАБУ Ігор Гладковський:

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, адже він тричі не з'явився до слідчого для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування – 16, 20 та 21 квітня;

йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення за статтею про зловживання впливом. Санкція статті передбачає штраф або позбавленням волі від 2 до 5 років.

Коротко про корупцію в Укроборонпромі та участь у ній Гладковського-молодшого

Наприкінці лютого 2019 року навколо Укроборонпрому виник корупційний скандал – журналісти Bihus.Info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Їх завозили контрабандою.

Корупційні схеми в Укроборонпромі буцімто організовували упродовж 2015 – 2017 років. Одним з підозрюваних є Ігор Гладковський – син бізнес-партнера Петра Порошенка, ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому. За це Гладковському мали давати половину від загальної суми прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором він отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У військовій частині на Луганщині сталася пожежа: постраждали бійці

Джерело: 24 канал

У Рубіжному на Луганщині у військовій частині сталась пожежа. За попередніми даними на території військової частини сталося займання бензовозів. Внаслідок пожежі 3 бійців отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Про стан 2 невідомо, а от один боєць перебуває у реанімаційному відділенні Кремінської лікарні. Відомо, що у нього 14% опіків поверхні тіла.

ДБР вже почала досудове розслідування за фактом пожежі почали за статтею про недбале ставлення до військової служби. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Пожежа у військовій частині в Рубіжному / Фото ДБР

У Маріуполі чоловік з сокирою розгромив супермаркет

Джерело: Mrpl.city

У Маріуполі чоловік увірвався у супермаркет мережі "АТБ", голосно кричав, використовувати нецензурну лексику. Одразу ж замахнувся сокирою на пластиковий захист на касах. Він розбив кілька кас, згодом накинувся і на полички з товаром. Люди злякалась та почали ховатись.

Чоловіка супроводжувала дружина та ще одна людина, яка і знімала все.

Згодом він опублікував пост у мережі та повідомив про скоєне, але пізніше видалив його.

У дописі він повідомив, що в супермаркеті трапився конфлікт з його дружиною через маску.

Чоловік вирішив помститися усім, хто нібито образив його кохану, яка у той час була з дітьми.

Запевняв, що його дружину вдарив невідомий.

Поліція Донеччини затримала чоловіка. Це 35-річний місцевий житель. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

До речі, в поліції кажуть, що у грудні 2020 року цей громадянин вже фігурував у справі про аналогічний злочин. За цим фактом йому оголосили підозру.

Порушника вже затримали: дивіться відео