Главные новости 27 мая: погиб воин, закрытые дела Тупицкого, переговоров в Минске не будет

На Донбассе вражеский снайпер застрелил военного, который прошел "Дебальцевский котел". Голосеевский суд закрыл 2 дела против отстраненного Тупицкого. ТКГ ищет новую площадку для переговоров. Письмо о минировании Ryanair поступило позже, чем белорусские диспечтеры рассказали о нем пилоту. Такими были главные новости 27 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Снайпер убил военного на Донбассе

Источник: Хмельницкая ОГА

Утром 28 мая боевики в очередной раз нарушили режим тишины. На Луганщине оккупанты вели огонь прицельно, обстреливая украинских защитников вплотную. Вблизи Новотошковского снайпер попал в украинского военного.

Впоследствии появилась информация о погибшем Герое. Им оказался военный из Хмельницкой области Максим Полевой. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал за Украину на Донбассе с 2014 года, прошел "Дебальцевский котел".

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Его жизнь оборвалась лишь в 37 лет. У него остались родители, жена и двое детей. Больше недели на Донбассе не было погибших украинских военных.

Дела против Тупицкого закрыли

24 канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Героя. Вечная память!

Источник: 24 канал

Судьи Голосеевского районного суда Киева 27 мая закрыли дела о привлечении отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого к административной ответственности. Судьи не увидели в действиях Тупицкого правонарушения.

Какие дела против Тупицкого закрыли:

по недекларированию земли на оккупированной территории;

действиям Тупицкого в условиях конфликта интересов по е-декларированию.

Второе из этих дел касалось голосования за решение КСУ относительно электронного декларирования. Тогда решение КСУ имело целью уничтожить систему е-декларирования и привело к конституционному кризису.

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Именно во время рассмотрения вопроса НАПК проверяло декларацию Александра Тупицкого относительно участка в Крыму. Поэтому он мог получить наказание и был заинтересованным в отмене е-декларирования.



Главное о судье КСУ Александре Тупицком / Инфографика 24 канала

Реакция НАПК

В агентстве по предупреждению коррупции, которое и открывало эти два дела против Тупицкого, уже отреагировали на такое решение суда. Там отметили: такие резонансные дела по топ-чиновникам должен рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Впрочем, количество судей в ВАКС является критически малым, и для эффективного и быстрого рассмотрения дел состав суда необходимо увеличить.

Новая площадка для переговоров ТКГ

Против Тупицкого остается открытым дело о возможном подкупе свидетеля и влиянии на его показания относительно махинаций в "Зуевском энергомеханическом мотозаводе". По этому делу ГБР уже направила обвинительный акт.

Источник: 24 канал

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть местом для переговоров относительно войны на Донбассе.

По его словам, сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. Касаемо этого вопроса планируют консультации с ОБСЕ. Причина очевидна – диктаторский режим Лукашенко.

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Глава украинской делегации также добавил, что даже физически попасть в столицу Беларуси теперь невозможно, ведь Украина прекратила со страной авиасообщение. Кроме того, убежден Кравчук, Беларусь теперь не просто соседнее государство, но и сателлит России.

Арестович рассказал, какая страна может стать новой площадкой

Спикер украинской делегации Алексей Арестович в комментарии 24 каналу рассказал, что переговоры могут перенести в какую-то из стран Европы. Официально этот вопрос пока еще не ставили, ведь нужно получить согласие российской стороны как третьей в процессе.

Думаю, что рамочным условием будет одна из стран Европы, но не страна НАТО. Потому что россияне на это не согласятся,

– пояснил Арестович.

Однако о переносе обсуждений в офлайн из режима онлайн пока речи не идет. Причина тому – карантин. Поэтому нет никакой конкретной даты проведения.

Ложь о письме "от террористов" о самолете с Протасевичем

Источник: расследование центра "Досье"

СМИ опубликовали фото электронного письма, которое якобы боевики ХАМАС отправили в аэропорт Минска. Из дат, которые на нем есть, следует, что белорусские диспетчеры сообщили экипажу Ryanair о минировании самолета почти на четверть часа раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

Беларусь сообщила о минировании самолета в 12:33, в письме, которое поступило в минский аэропорт, стоит дата 12:57.

Какие еще заявления режима Лукашенко касательно "переадресации" самолета является ложью:

"Взорвать самолет хотел ХАМАС"

Террористы якобы хотели взорвать самолет над Вильнюсом. ХАМАС сразу же опроверг такие заявления и сказал, что это не их методы.

"Сообщение прислала Швейцария"

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило от Швейцарии. Власти страны сразу же опровергла эту информацию и сказала, что ей ничего не известно о ситуации, а заявление Лукашенко – фейк.

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"Киев, Вильнюс и Варшава отказались принимать самолет"

Публично самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что 4 аэропорта якобы отказались принимать "заминированный самолет". "Украэрорух" заявил, что на самом деле к ним вообще не обращались с запросом на посадку самолета. В Польше и Литве заявили то же.

В Киеве возле Ocean Plaza масштабный прорыв

Источник: 24 канал

В Киеве на улице Антоновича возле Ocean Plaza произошел порыв трубы. Это место является достаточно проблемным, и масштабные прорывы случались там уже несколько раз.

Прорыв случился из-за гидравлических испытаний: давлением вода разорвала трубу в проблемном месте. В "Киевтеплоэнерго" отметили, что прорвало трубу, которая функционирует с 1987 года.

Вода залила дорогу и образовала озеро, через которое водители не могли проехать. Впоследствии образовалась большая дыра в асфальте. В конце концов полицейские перекрыли движение по участку, а коммунальщики взялись за ремонт.

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Начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей предприятия Александр Пилипишин рассказал, что на ликвидацию всех последствий прорыва уйдет примерно 3 суток.

Резонансный прорыв у Ocean Plaza в прошлом году