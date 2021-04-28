Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. Андрея Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза", его заменил Юрий Витренко. Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу. В Киеве ослабляют карантин. А Россия внесла Украину в список "недружественных стран". Такими были главные новости Украины и мира 28 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Зеленский предлагает Путину встречу в Ватикане

Источник: La Repubblica

Владимир Зеленский считает, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным таки состоится. Украинский лидер предложил провести ее, например, в Ватикане.

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О конкретной локации стороны пока не договаривались. Однако Зеленский убежден, что Ватикан – идеальное место, ведь там уместно говорить о диалоге и мире.

Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта,

– пояснил президент.

Зеленский также добавил, что пока нет конкретики относительно повестки дня переговоров. Украина будет настаивать на вопросах о шагах достижения мира на Донбассе.

К слову, в Кремле на предложение Зеленского уже отреагировали, заявив, что пока не получали такой информации.

Возможная встреча Зеленского и Путина: основное

На фоне обострения ситуации на востоке и Юге Украины Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В ответ глава Кремля посоветовал украинскому лидеру говорить с лидерами боевиков. Однако пригласил его в Москву.

Впоследствии президент Украины поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку заняться организацией встречи с Путиным. В Кремле сначала ответили, что никаких деталей на этот счет не могут назвать. Однако потом поприветствовали такое решение, добавив, что Путин не будет говорить с Зеленским о Донбассе.

Новый глава "Нафтогаза"

Источник: Кабмин

Кабинет Министров на заседании принял решение о кадровых изменениях в компании "Нафтогаз".

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Увольнение Коболева

Андрея Коболева уволили с должности главы компании. Он возглавлял "Нафтогаз" еще с марта 2014 года. Чиновник заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. "Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", – заверил экс-глава компании.

Назначение Витренко

В то же время Юрия Витренко назначили новым главой "Нафтогаза", он займет должность с 29 апреля.

Напомним, ранее он был исполнительным директором компании. Однако в мае 2020 года его уволили. А уже в декабре – назначили исполняющим обязанности министра энергетики.

В Кабмине отметили, что Витренко имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики. Поэтому там ожидают от "Нафтогаза" под его руководством системного увеличения добычи украинского газа, содействия в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Важно! Временным исполняющим обязанности министра энергетики назначили Юрия Бойко. Он занимал должность заместителя главы Минэнерго.

Причины кадровых изменений

Во время заседания чиновники рассмотрели отчет о деятельности "Нафтогаза" в 2020 году. В нем сообщили, в частности, об убытке группы компании и в 2020 году в размере 19 миллиардов.

В то же время в финансовом плане, утвержденном Кабмином, говорилось о получении 11,5 миллиардов прибыли. Этот план предложило руководство "Нафтогаза" в декабре 2020 года.

По результатам заседания Общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году признана неудовлетворительной.

Именно поэтому прекратили полномочия независимых членов наблюдательного совета компании, представителей государства в нем, а также председателя правления Андрея Коболева.

Законопроект о рынке земли

Источник: 24 канал

Верховная Рада одобрила один из законопроектов о рынке земли. Этот шаг позволит разблокировать возможность продажи сельскохозяйственной земли.

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Пока ято депутаты поддержали законопроект №2194. За него отдали 284 голоса. Впереди – голосование за другой, касающийся земельных аукционов.

Что предусматривает законопроект №2194

Внесение изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, которым предусматривается передача земель в собственность общин.

Его задачей является реформирование управления в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населению и бизнесу к земле. Речь об отмене лишних разрешений и тому подобного.

Что предусматривает законопроект №2195

Внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Документ регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов.

Обратите внимание! По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, эти законопроекты фактически являются завершение земельной реформы в Украине.

Главное о земельной реформе

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открывает в Украине рынок земли с 1 июля 2021 года.

По нему, с 2021 землю смогут покупать только физические лица, юридические – только с 2024 года.

Иностранцы имеют право покупать землю только после проведения референдума.

Продажа земель государственной собственности запрещена.



Главное о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала

В Киеве ослабляют карантин

Источник: телеграм Олега Немчинова

Государственная комиссия, а также местные власти Киева приняли решение об ослаблении карантина в столице.

В то же время Количество новых случаев коронавируса в Киеве увеличивается

Киев покидает красную зону: официальное решение

По словам Немчинова, 28 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева,

– сообщил министр.

В столице будут действовать ограничения желтой карантинной зоны.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Решение местной власти

Ранее об ослаблении локдауна в Киеве на брифинге сообщил Виталий Кличко. Мэр города отметил, что смягчения начнут действовать уже с 1 мая.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

За сутки 27 апреля в столице коронавирус подтвердили у 1 070 местных жителей . Это на 200 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось.

. Это на 200 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось. Всего с начала эпидемии болезнь подхватили уже 193 690 киевлян. Выздороветь удалось 122 047 людям, к сожалению, умерли – 4 537.

Россия внесла Украину в список "недружественных стран"

Источник: фейсбук Александра Данилюка

Кроме Украины, в этот список попали еще и другие страны. По словам экс-министра финансов Данилюка, Украина снова оказалась в СНГ. Правда, на этот раз аббревиатура расшифровывается иначе.

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Ну вот мы опять в СНГ. На этот раз, это – Союз Недружественных государств,

– заявил Данилюк.

Какие страны попали в список

США;

Польша;

Чехия;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Великобритания;

Канада;

Украина;

Австралия.

К слову, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова еще 25 апреля сообщила, что Россия формирует список "недружественных стран". Им запретят нанимать граждан России для работы в посольствах.

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