Главные новости 28 апреля: Зеленский зовет Путина в Ватикан, новый глава "Нафтогаза"
Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. Андрея Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза", его заменил Юрий Витренко. Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу. В Киеве ослабляют карантин. А Россия внесла Украину в список "недружественных стран". Такими были главные новости Украины и мира 28 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Зеленский предлагает Путину встречу в Ватикане
Источник: La Repubblica
Владимир Зеленский считает, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным таки состоится. Украинский лидер предложил провести ее, например, в Ватикане.
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О конкретной локации стороны пока не договаривались. Однако Зеленский убежден, что Ватикан – идеальное место, ведь там уместно говорить о диалоге и мире.
Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта,
– пояснил президент.
Зеленский также добавил, что пока нет конкретики относительно повестки дня переговоров. Украина будет настаивать на вопросах о шагах достижения мира на Донбассе.
К слову, в Кремле на предложение Зеленского уже отреагировали, заявив, что пока не получали такой информации.
Возможная встреча Зеленского и Путина: основное
- На фоне обострения ситуации на востоке и Юге Украины Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- В ответ глава Кремля посоветовал украинскому лидеру говорить с лидерами боевиков. Однако пригласил его в Москву.
- Впоследствии президент Украины поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку заняться организацией встречи с Путиным. В Кремле сначала ответили, что никаких деталей на этот счет не могут назвать. Однако потом поприветствовали такое решение, добавив, что Путин не будет говорить с Зеленским о Донбассе.
Новый глава "Нафтогаза"
Источник: Кабмин
Кабинет Министров на заседании принял решение о кадровых изменениях в компании "Нафтогаз".
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Увольнение Коболева
Андрея Коболева уволили с должности главы компании. Он возглавлял "Нафтогаз" еще с марта 2014 года. Чиновник заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. "Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", – заверил экс-глава компании.
Назначение Витренко
В то же время Юрия Витренко назначили новым главой "Нафтогаза", он займет должность с 29 апреля.
Напомним, ранее он был исполнительным директором компании. Однако в мае 2020 года его уволили. А уже в декабре – назначили исполняющим обязанности министра энергетики.
В Кабмине отметили, что Витренко имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики. Поэтому там ожидают от "Нафтогаза" под его руководством системного увеличения добычи украинского газа, содействия в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.
Причины кадровых изменений
Во время заседания чиновники рассмотрели отчет о деятельности "Нафтогаза" в 2020 году. В нем сообщили, в частности, об убытке группы компании и в 2020 году в размере 19 миллиардов.
В то же время в финансовом плане, утвержденном Кабмином, говорилось о получении 11,5 миллиардов прибыли. Этот план предложило руководство "Нафтогаза" в декабре 2020 года.
По результатам заседания Общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году признана неудовлетворительной.
Именно поэтому прекратили полномочия независимых членов наблюдательного совета компании, представителей государства в нем, а также председателя правления Андрея Коболева.
Законопроект о рынке земли
Источник: 24 канал
Верховная Рада одобрила один из законопроектов о рынке земли. Этот шаг позволит разблокировать возможность продажи сельскохозяйственной земли.
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Пока ято депутаты поддержали законопроект №2194. За него отдали 284 голоса. Впереди – голосование за другой, касающийся земельных аукционов.
Что предусматривает законопроект №2194
- Внесение изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, которым предусматривается передача земель в собственность общин.
- Его задачей является реформирование управления в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населению и бизнесу к земле. Речь об отмене лишних разрешений и тому подобного.
Что предусматривает законопроект №2195
- Внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
- Документ регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов.
Главное о земельной реформе
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открывает в Украине рынок земли с 1 июля 2021 года.
- По нему, с 2021 землю смогут покупать только физические лица, юридические – только с 2024 года.
- Иностранцы имеют право покупать землю только после проведения референдума.
- Продажа земель государственной собственности запрещена.
Главное о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала
В Киеве ослабляют карантин
Источник: телеграм Олега Немчинова
Государственная комиссия, а также местные власти Киева приняли решение об ослаблении карантина в столице.
В то же время Количество новых случаев коронавируса в Киеве увеличивается
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По словам Немчинова, 28 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева,
– сообщил министр.
В столице будут действовать ограничения желтой карантинной зоны.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Решение местной власти
Ранее об ослаблении локдауна в Киеве на брифинге сообщил Виталий Кличко. Мэр города отметил, что смягчения начнут действовать уже с 1 мая.
Ситуация с коронавирусом в Киеве
- За сутки 27 апреля в столице коронавирус подтвердили у 1 070 местных жителей. Это на 200 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось.
- Всего с начала эпидемии болезнь подхватили уже 193 690 киевлян. Выздороветь удалось 122 047 людям, к сожалению, умерли – 4 537.
Россия внесла Украину в список "недружественных стран"
Источник: фейсбук Александра Данилюка
Кроме Украины, в этот список попали еще и другие страны. По словам экс-министра финансов Данилюка, Украина снова оказалась в СНГ. Правда, на этот раз аббревиатура расшифровывается иначе.
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Ну вот мы опять в СНГ. На этот раз, это – Союз Недружественных государств,
– заявил Данилюк.
Какие страны попали в список
- США;
- Польша;
- Чехия;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Великобритания;
- Канада;
- Украина;
- Австралия.
К слову, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова еще 25 апреля сообщила, что Россия формирует список "недружественных стран". Им запретят нанимать граждан России для работы в посольствах.
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