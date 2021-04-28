Головні новини 28 квітня: Зеленський кличе Путіна у Ватикан, новий глава "Нафтогазу"
Володимир Зеленський хоче зустрітися з Володимиром Путіним у Ватикані. Андрія Коболєва звільнили з посади голови "Нафтогазу", його замінив Юрій Вітренко. Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу. У Києві послаблюють карантин. А Росія внесла Україну у список "недружніх країн". Такими були головні новини України та світу 28 квітня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Зеленський пропонує Путіну зустріч у Ватикані
Джерело: La Repubblica
Володимир Зеленський вважає, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним таки відбудеться. Український лідер запропонував провести її, наприклад, у Ватикані.
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Про конкретну локацію сторони поки не домовлялись. Однак Зеленський переконаний, що Ватикан – ідеальне місце, адже там доречно говорити про діалог та мир.
Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту,
– пояснив президент.
Зеленський також додав, що поки нема конкретики щодо порядку денного перемовин. Україна наполягатиме на питаннях про кроки досягнення миру на Донбасі.
До слова, у Кремлі на пропозицію Зеленського вже відреагували, заявивши, що поки не отримували такої інформації.
Можлива зустріч Зеленського і Путіна: основне
- На тлі загострення ситуації на сході та Півдні України Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
- У відповідь глава Кремля порадив українському лідеру говорити з лідерами бойовиків. Однак запросив його до Москви.
- Згодом президент України доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку зайнятись організацією зустрічі з Путіним. У Кремлі спершу відповіли, що жодних деталей щодо цього не можуть назвати. Однак потім привітали таке рішення, додавши, що Путін не говоритиме зі Зеленським про Донбас.
Новий глава "Нафтогазу"
Джерело: Кабмін
Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про кадрові зміни у компанії "Нафтогаз".
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Звільнення Коболєва
Андрія Коболєва звільнили з посади глави компанії. Він очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. Посадовець заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. "Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", – запевнив ексглава компанії.
Призначення Вітренка
Водночас Юрія Вітренка призначили новим очільником "Нафтогазу", він обійме посаду з 29 квітня.
Нагадаємо, раніше він був виконавчим директором компанії. Проте у травні 2020 року його звільнили. А вже у грудні – призначили виконувачем обов'язків міністра енергетики.
У Кабміні наголосили, що Вітренко має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики. Тож там очікують від "Нафтогазу" під його керівництвом системного збільшення видобутку українського газу, сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.
Причини кадрових змін
Під час засідання урядовці розглянули звіт про діяльність "Нафтогазу" у 2020 році. У ньому повідомили, зокрема, про збиток групи компанії й у 2020 році у розмірі 19 мільярдів.
Водночас у фінансовому плані, затвердженому Кабміном, мовилося про отримання 11,5 мільярдів прибутку. Цей план запропонувало керівництво "Нафтогазу" грудні 2020 року.
Наразі депутати підтримали законопроєкт №2194. За нього віддали 284 голоси. Попереду – голосування за інший, який стосується земельних аукціонів.
Що передбачає законопроєкт №2194
- Внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад.
- Його завданням є реформування управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населенню та бізнесу до землі. Мовиться про скасування зайвих дозволів тощо.
Що передбачає законопроєкт №2195
- Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.
- Документ регулює правове забезпечення прозорості аукціонів.
Головне про земельну реформу
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває в Україні ринок землі з 1 липня 2021 року.
- За ним, з 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи, юридичні – тільки з 2024 року.
- Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.
- Продаж земель державної власності заборонений.
Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу
У Києві послаблюють карантин
Джерело: телеграм Олега Немчінова
Державна комісія, а також місцева влада Києва прийняли рішення про послаблення карантину у столиці.
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Київ залишає червону зону: офіційне рішення
За словами Немчінова, 28 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва,
– повідомив міністр.
У столиці діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Рішення місцевої влади
Раніше про послаблення локдауну у Києві на брифінгу повідомив Віталій Кличко. Мер міста зазначив, що пом'якшення почнуть діяти вже з 1 травня.
Ситуація з коронавірусом у Києві
- За добу 27 квітня у столиці коронавірус підтвердили у 1 070 місцевих жителів. Це на 200 випадків більше, ніж у попередню добу. Кількість смертей, на жаль, також збільшилась.
- Загалом від початку епідемії недугу підхопили вже 193 690 киян. Одужати вдалося 122 047 людям, на жаль, померли – 4 537.
Росія внесла Україну до списку "недружніх країн"
Джерело: фейсбук Олександра Данилюка
У список "недружніх країн" Росія внесла низку країн. За словами ексміністра фінансів Данилюка заявив, що Україна знову опинилася у СНД. Щоправда, цього разу абревіатура розшифровується інакше.
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Ну ось ми знов у СНД. Цього разу, це – Союз Недружественных Держав,
– заявив Данилюк.
Які країни потрапили до списку
- США;
- Польща;
- Чехія;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Велика Британія;
- Канада;
- Україна;
- Австралія.
До слова, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова ще 25 квітня повідомила, що Росія формує список "недружніх країн". Їм заборонять наймати громадян Росії для роботи в посольствах.
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