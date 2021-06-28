Главные новости 28 июня: День Конституции Украины, "открытое небо" с ЕС

В Украине отметили 25-ю годовщину принятия Конституции. Совет Евросоюза одобрил подписание с Киевом Соглашения об "открытом небе". Работника Fozzy Group, попавшего в скандал из-за любви к Басте, отстранили. В метро Лондона прогремел мощный взрыв. А Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины. Такими были главные новости 28 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

День Конституции Украины

Источник: 24 канал

В Украине отметили 25-ю годовщину принятия главного документа государства – Конституции.

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Торжественное заседание Рады

По случаю праздника в Верховной Раде провели торжественное заседание. Начали с исполнения государственного гимна и духовного – "Молитвы за Украину". В парламенте присутствовали Владимир Зеленский и его предшественники Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Действующий глава государства выступил с торжественной приветственной речью.

В заседании также приняли участие народные депутаты действующего и предыдущих созывов, спикеры парламента предыдущих созывов, члены Кабмина, руководители судебной ветви власти, судьи КСУ, председатель Верховного суда, председатели областных советов, предстоятели церквей и религиозных организаций, иностранные дипломаты и журналисты.

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео

В Украину прибудет Конституция Орлика

Президент сообщил, что оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину на День независимости впервые за последние 311 лет.

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Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Национальным архивом Швеции.

Всего ожидают 3 копии Конституции Пилипа Орлика:

первую уже утром 28 июня установили в фойе Верховной Рады;

вторая будет находиться в офисе Президента;

третья – в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки.

Президент добавил, что оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском Соборе.

Также Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.

Эскиз большого Государственного Герба Украины / Фото из соцсетей Александра Ткаченко

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История принятия Конституции

Источник: "Википедия"

День Конституции – это государственный праздник Украины, единственный, закрепленный в самой Конституции. Отмечают его ежегодно 28 июня – именно в этот день 1996 года и приняли основной государственный документ.

Народные депутаты непрерывно работали всю ночь на 28 июня, в целом заседание длилось 23 часа. Во время голосования принятие Конституции поддержали 315 парламентариев.

Украина была последней из бывших республик СССР, которая приняла новую Конституцию. До 1996 года государство использовало Конституцию УССР.

"Открытое небо" Украины с ЕС

Источник: Совет ЕС

В Совете Европейского Союза согласовали подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной.

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Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об открытом небе

Сегодня (28 июня – 24 канал) Рада дала добро на подписание трех соглашений об авиации соседства – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром,

– говорится в сообщении.

Договоры откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, которые будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию.

Кроме того, они снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку Евросоюза.

Ожидается, что соглашения подпишут осенью 2021 года, а после они будут ратифицированы каждым государством-членом, ЕС и другой стороной.

Цены на авиабилеты могут уменьшиться

Издание DW сообщает, что такая договоренность поможет стимулировать развитие конкуренции на рынке авиаперевозок. В результате это приведет к снижению цены на билеты.

Реакция президента и премьера

Владимир Зеленский выразил ЕС благодарность и отметил, что соглашение позволит украинцам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новыми маршрутами и направлениями.

Сначала предполагали, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе подпишут до конца 2020 года. Впоследствии процедуру перенесли на февраль 2021 года , но и тогда подписание договора отложили.

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Антиукраинского работника Fozzy отстранили от работы

Источник: Fozzy Group

Торгово-промышленная группа Fozzy Group попала в скандал из-за своего работника Славы Баранского.

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В компании заявили о том, что мужчина сложил свои полномочия на период служебного расследования. Его будущее в компании пока неизвестно.

Произошла ошибка касательно роли Славы в группе. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов,

– отметили в компании.

Там отметили, что Fozzy Group и все бизнесы группы являются безусловно проукраинскими. Поэтому они понимают возмущение украинцев.

Заявления о достоинстве и "сельской тупости"

Активист Сергей Стерненко ранее сообщил об антиукраинских взглядах Баранского. Он прикрепил к сообщению скриншоты, на которых скандальные сториз из фейсбука работника Fozzy Group.

"Слава точно не в той стране живет, потому что симпатизирует любителю оккупации (Крыма – 24 канал) Басте. Считает, что у тех, кому он не нравится из-за "крымнашизма", – сельская тупость. Как типичный русский он стебется со слова "достоинство". Пожалуй, отсылка к Революции Достоинства", – написал Стерненко.

Скандальные истории Баранского / Скриншоты Сергея Стерненка

Под сообщением Стерненко активно начали поддерживать активиста и выражать возмущение. Некоторые пользователи сообщили, что такие заявления Баранского звучат не впервые. Ранее он писал в твиттере недопустимый для украинца пост о вышиванках.



Баранский считает вышиванки дурной привычкой / Скриншот с фейсбука Стерненко

Объяснения Баранского

BBC обнародовала скриншоты сообщения, в котором мужчина объяснил ситуацию. По его словам, эти грубые и циничные высказывания были якобы только для круга друзей и знакомых.

Они знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу, и для них я перегнул палку,

– отметил Слава Баранский.

Он также добавил, что уже терял свою работу в 2014 году из-за якобы "проукраинской позиции по Крыму и Донбассу".



Скриншот сообщения Баранского / BBC

Взрыв в метро Лондона

Источник: BBC

Вблизи лондонской станции метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв.

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Детали пожара

В соцсетях сообщили, что возгорание началось рядом с бывшим торговым центром. На кадрах, обнародованных очевидцами, виден огромный столб черного дыма над британской столицей.

По предварительной версии, пожар произошел в гаражах рядом со станцией Elephant and Castle, а не на самой станции.

Огонь охватил 3 коммерческих объекта, 4 автомобиля и телефонную будку.

Местных жителей предупредили, чтобы они закрыли все окна и двери. Движение всех поездов в районе остановили.

Впоследствии стало известно, что возгорание локализовали. Однако в результате инцидента пострадали 2 человека, их госпитализировали.

Взрыв в центре Лондона: смотрите видео из соцсетей

Пожар и взрыв в метро Лондона / Фото из соцсетей

Флешмоб Зеленского

Источник: телеграм Владимира Зеленского

Зеленский поддержал сборную Украины по футболу, которая поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Президент обратился к футболистам в формате видеозаписи.

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Он рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

Привет, дорогая сборная Я – Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут,

– заявил украинский лидер.

Свое эмоциональное выступление украинский лидер подытожил словами "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".

Детали флешмоба

Зеленский призвал украинцев записывать видеообращения к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки.

Хэштеги флешмоба: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11, #завтра_нас_буде_40_мільйонів.

Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины: смотрите видео

К слову, Денис Шмыгаль уже поддержал флешмоб. В видеообращении к сборной глава Кабмина заявил, что "ребята, за вас болеет вся Украина". Он также отметил, что верит в успех украинских игроков.

. Матч Украина – Швеция состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Встреча стартует на стадионе "Хэмпден Парк" в 22:00.