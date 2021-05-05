Оккупанты обстреляли больницу в Красногоровке с 45 пациентами. ЦИК не зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом. Красную зону покинули еще 3 области. Израиль запретил въезд украинцам. Рейтинг президента Владимира Зеленского вырос. Такими были главные новости 5 мая.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 5 мая:

Важно Рост тарифов на коммуналку: в СНБО заинтересовались владельцами облэнерго и газсбытами

Обстрел COVID-больницы

Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация

Оккупанты обстреляли больницу в Красногоровке Донецкой области. Там лечились 45 пациентов, больные коронавирусом и пневмонией. Это произошло еще вечером минувших суток, однако стало известным 5 мая.

Боевики повредили окна в здании первого корпуса больницы. В фейсбуке 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что повреждения получило авто скорой помощи.

Полиция проводит расследование. Обстрел квалифицировали как теракт.

Вероятно, умер пациент

Сразу после атаки не сообщали о погибших. Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что умер пациент. Предположили, что причиной смерти могли стать волнение и стресс после обстрела.

Больница после обстрела, смотрите видео:

ЦИК отказала Вирастюку в регистрации нардепом

Источник: ЦИК

Центральная избирательная комиссия отказала кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили отсутствие оснований для этого, потому что протокол о результатах выборов в округе № 87 отменили.

Заместитель главы комиссии Виталий Плукар отметил, что принимаются все меры для поиска наилучшего пути решения этой ситуации. Однако, по его словам, пока чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет.

Довыборы на Прикарпатье: что надо знать

Довыборы в Верховную Раду на округе № 87 состоялись 28 марта. Все потому, что предыдущий мажоритарщик Зиновий Андрийович сложил свои полномочия.

В округе конкурировали Вирастюк и Александр Шевченко от партии "За майбутнє".

Во время подсчета голосов политические оппоненты обвиняли друг друга в фальсификациях. На 5 участковых избирательных комиссиях результаты голосования признали недействительными, еще на 6 – обнаружили нехватку бюллетеней за кандидата Шевченко.

22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем. Его конкуренты подавали в суд.

Шевченко выиграл иск в Верховном суде. Там считают, что потерянные бюллетени могли изменить результаты выборов, ведь разница между кандидатами была лишь в 422 голоса. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в ОИК №87.

Сокращение красной зоны карантина

Источник: телеграм-канал Олега Немчинова

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили сократить красную зону. Таким образом с 6 мая Харьковщина и Хмельнитчина переходят в желтую зону, Черниговщина – в оранжевую.

О том, что в этих областях улучшилась эпидемическая ситуация, говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подтвердил, что в регионах все показатели соответствуют установленным критериям.

Распределение областей по зонам

С 6 мая в красной зоне будут только 3 области: Сумская, Полтавская и Запорожская.

Зато больше всего регионов окажутся в желтой зоне – Киев и 12 областей, в оранжевой будет 9.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Кстати Ситуация с коронавирусом улучшается, но надо больше прививок, – Зеленский

Израиль запретил въезд украинцам

Источник: посольство Украины в Израиле

Из-за пандемии коронавируса Израиль запретил въезд гражданам Украины. Ограничения уже действуют.

Кроме того, запретили въезд иностранцам из других стран. В частности:

Эфиопии;

Бразилии;

ЮАР;

Индии;

Мексике;

Турции.

Специальные разрешения тоже отменили

Израиль также отменил специальные разрешения на въезд в страну, которые выдавали до 1 мая. Для оформления нового надо обращаться в компетентные органы.

Коронавирус в Израиле: какова ситуация

В Израиле в целом подтвердили 838 739 случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли 6 369 человек, но выздоровели – 831 158.

В начале апреля на фоне стремительной и успешной вакцинации в стране завершили локдаун. Гостиницы, рестораны, учебные заведения снова начали работать.

Рейтинг Зеленского вырос

Источник: КМИС

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, Владимира Зеленского поддержала бы треть украинцев, которые уже определились.

Свежий президентский рейтинг

Владимир Зеленский – 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором;

Петр Порошенко – 18,1%;

Юлия Тимошенко – 11,9%;

Игорь Смешко – 10,4%;

Юрий Бойко – 9,6%;

Владимир Гройсман – 5,3%;

Евгений Мураев – 5,0%.

Другие кандидаты не набирают 5%. Отметим, еще в феврале, согласно рейтингу КМИС, Зеленского были готовы поддержать около 22% украинцев.

Опрос провел на протяжении 16 – 22 апреля 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС). В целом опросили 2 003 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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