Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці з 45 пацієнтами. ЦВК не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом. Червону зону покинули ще 3 області. Ізраїль заборонив в'їзд українцям. Рейтинг президента Володимира Зеленського зріс. Такими були головні новини 5 травня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 5 травня:

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Обстріл COVID-лікарні

Джерело: Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація

Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці Донецької області. Там лікувались 45 пацієнтів, хворих на коронавірус та пневмонію. Це сталось ще ввечері минулої доби, однак стало відомим 5 травня.

Бойовики пошкодили вікна в будівлі першого корпусу лікарні. У фейсбуці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу розповіли, що пошкоджень зазнало авто швидкої допомоги.

Поліція проводить розслідування. Обстріл кваліфікували як теракт.

Ймовірно, помер пацієнт

Одразу після атаки не повідомляли про загиблих. Однак згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що помер пацієнт. Припустили, що причиною смерті могли стати хвилювання та стрес після обстрілу.

Лікарня після обстрілу, дивіться відео:

ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації нардепом

Джерело: ЦВК

Центрвиборчком відмовив кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Наголосили на відсутності підстав для цього, тому що протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасували.

Заступник голови комісії Віталій Плукар зазначив, що вживають усіх заходів задля пошуку найкращого шляху вирішення цієї ситуації. Проте, за його словами, поки що чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає.

Довибори на Прикарпатті: що треба знати

Довибори у Верховну Раду на окрузі №87 відбулися 28 березня. Все тому, що попередній мажоритарник Зіновій Андрійович склав свої повноваження.

В окрузі конкурували Вірастюк та Олександр Шевченко від "За майбутнє".

Під час підрахунку голосів політичні опоненти звинувачували один одного у фальсифікаціях. На 5 дільничних виборчих комісіях результати голосування визнали недійсними, ще на 6 – виявили нестачу бюлетенів за кандидата Шевченка.

22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем. Його конкуренти подавали до суду.

Шевченко виграв позов у Верховному суді. Там вважають, що втрачені бюлетені могли змінити результати виборів, адже різниця між кандидатами була лише у 422 голоси. 2 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в ОВК№87.

Скорочення червоної зони карантину

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили скоротити червону зону. Таким чином з 6 травня Харківщина і Хмельниччина переходять у жовту зону, Чернігівщина – в помаранчеву.

Про те, що в цих областях покращилась епідемічна ситуація, говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підтвердив, що в регіонах усі показники відповідають встановленим критеріям.

Розподіл областей по зонах

З 6 травня у червоній зоні будуть лише 3 області: Сумська, Полтавська та Запорізька.

Натомість найбільше регіонів опиняться у жовтій зоні – Київ та 12 областей, у помаранчевій буде 9.