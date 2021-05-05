Головні новини 5 травня: обстріл COVID-лікарні на Донбасі, Вірастюка не зареєстрували нардепом
Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці з 45 пацієнтами. ЦВК не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом. Червону зону покинули ще 3 області. Ізраїль заборонив в'їзд українцям. Рейтинг президента Володимира Зеленського зріс. Такими були головні новини 5 травня.
Найважливіші новини України та світу за середу, 5 травня:
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Обстріл COVID-лікарні
Джерело: Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація
Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці Донецької області. Там лікувались 45 пацієнтів, хворих на коронавірус та пневмонію. Це сталось ще ввечері минулої доби, однак стало відомим 5 травня.
Поліція проводить розслідування. Обстріл кваліфікували як теракт.
Ймовірно, помер пацієнт
Одразу після атаки не повідомляли про загиблих. Однак згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що помер пацієнт. Припустили, що причиною смерті могли стати хвилювання та стрес після обстрілу.
Лікарня після обстрілу, дивіться відео:
ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації нардепом
Джерело: ЦВК
Центрвиборчком відмовив кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Наголосили на відсутності підстав для цього, тому що протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасували.
Довибори на Прикарпатті: що треба знати
- Довибори у Верховну Раду на окрузі №87 відбулися 28 березня. Все тому, що попередній мажоритарник Зіновій Андрійович склав свої повноваження.
- В окрузі конкурували Вірастюк та Олександр Шевченко від "За майбутнє".
- Під час підрахунку голосів політичні опоненти звинувачували один одного у фальсифікаціях. На 5 дільничних виборчих комісіях результати голосування визнали недійсними, ще на 6 – виявили нестачу бюлетенів за кандидата Шевченка.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем. Його конкуренти подавали до суду.
- Шевченко виграв позов у Верховному суді. Там вважають, що втрачені бюлетені могли змінити результати виборів, адже різниця між кандидатами була лише у 422 голоси. 2 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в ОВК№87.
Скорочення червоної зони карантину
Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова
На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили скоротити червону зону. Таким чином з 6 травня Харківщина і Хмельниччина переходять у жовту зону, Чернігівщина – в помаранчеву.
Про те, що в цих областях покращилась епідемічна ситуація, говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підтвердив, що в регіонах усі показники відповідають встановленим критеріям.
Розподіл областей по зонах
- З 6 травня у червоній зоні будуть лише 3 області: Сумська, Полтавська та Запорізька.
- Натомість найбільше регіонів опиняться у жовтій зоні – Київ та 12 областей, у помаранчевій буде 9.
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