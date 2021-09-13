ДТП с украинцами в Турции, судебную реформу заблокировали: главные новости 13 сентября
Источник:24 канал
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Турции. Во время голосования за 3 членов Этического совета заблокировали судебную реформу. Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже вскоре введут желтую зону. Данные о более чем 50 миллионах украинцев "слили" в сеть. Такими были главные новости 13 сентября.
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ДТП с украинцами в Турции
Источник: DHA
Утром 13 сентября автобус с украинскими туристами попал в ДТП возле городка Ментеше в провинции Мугла. Жертвой аварии стал 1 человек. Кроме того, известно о 35 пострадавших.
По словам руководителя консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка, у пострадавшей украинки диагностировали открытый перелом. Ее оперируют.
Все остальные граждане Украины получили легкие повреждения. Часть пострадавших уже развезли по отелям.
Угрозы жизни ни одному украинцу нет,
– отметил Билык.
Детали ДТП
- Автобус с украинцами следовал по маршруту из Бодрума в Денизли. В салоне находился 41 человек.
- Во время движения у водителя случился сердечный приступ. Неуправляемый транспорт выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который перевозил студентов.
- Авария произошла около 7:30.
- Водитель туристического автобуса погиб на месте происшествия.
- Местные правоохранители начали расследование.
Фото с места ДТП / DHA
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Блокирование судебной реформы
Источник: 24 канал
По состоянию на 13 сентября Совет судей Украины так и не смог избрать 3 членов этического совета. Их задача – оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.Заметьте! За несколько дней до голосования в Центре противодействия коррупции предупредили, что судебную реформу попытаются сорвать.
Голосование состоялось
Участие в голосовании приняли 26 членов Совета судей.
Чтобы кандидат смог стать членом этического совета, ему необходимо было набрать по меньшей мере 14 голосов. В то же время 16 членов Совета проголосовали "против всех". Это заблокировало проведение судебной реформы.
Претендентами на должности были:
- Николай Голотов – судья Апелляционной палаты ВАКС;
- Василий Колюба – судья Львовского апелляционного административного суда;
- Анна Вронская – судья Верховного суда;
- Николай Кипчарский – судья Пустомытовского районного суда Львовской области.
Реакция Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что не допустит "блокирования самой главной реформы страны". Президент подчеркнул: он обещал украинцам ее реализацию.
Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор,
– сообщил Зеленский.
Украинский лидер также отметил, что не позволит судьям лишить украинцев права на справедливость.
Комментарий "слуги" Маслова
Нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов заверил: события 13 сентября лишь задерживают переформатирование судебной реформы. В то же время оно определенно произойдет.
По словам политика, в конечном итоге этический совет будет сформирован. Сейчас главное отставить эмоции и прийти к консенсусу.
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Желтую зону в Украине введут уже вскоре
Источник: Кабмин
Во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина "в ближайшее время перейдет в желтую зону". По словам политика, ключевое сейчас – ускорить темпы вакцинации учителей и других работников образовательных учреждений.
Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону,
– отметил Шмыгаль.
Приоритетной темой совещания стало внесение ключевых изменений в постановление Кабмина №1236.Заметьте! За сутки 12 сентября в Украине обнаружили 1 205 новых зараженных коронавирусом. Среди них – 149 детей.
Заявление Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко предложил, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на учреждения, в которых коллектив и посетители имеют:
- паспорт вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов;
- справку о том, что в течение нескольких последних месяцев переболели коронавирусом.
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Данные об украинцах "слили" в сеть
Источник: Офис омбудсмена
По данным Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в сеть "слили" 53 миллиона записей о персональных данных украинцев. Информацию обнаружили на вебсайте, название которого не раскрывают.
В Офисе омбудсмена подчеркнули, что уже направили правоохранителям письмо для открытия уголовного производства.
Какие персональные данные украинцев "слили"
- Фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- населенный пункт;
- улица.
Какие страны чаще всего интересуют украинцев
Источник: фейсбук МИД Украины
Онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ, посетили уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД Украины обнародовали список стран, которыми чаще всего интересуются украинцы.
Этот ресурс мы создали в прошлом году, и за это время он стал одним из самых популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий,
– отметили в ведомстве.
Чаще всего украинцы следят за:
- Польшей;
- Италией;
- Испанией;
- Турцией;
- Грецией;
- Германией;
- Чехией;
- Францией;
- Португалией;
- Кипром.
Сообщение МИД Украины:
Интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 миллионов раз.
Этот ресурс мы создали в прошлом году и за это время он стал одним из самых популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий. С помощью карты пользователи могут получить самую свежую и официальную информацию.
Топ 10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:
Польша
Италия
Испания
Турция
Греция
Германия
Чехия
Франция
Португалия
Кипр
Несмотря на пандемию, пока большинство популярных туристических направлений доступны украинцам. Однако, правила въезда постоянно меняются. Где-то для въезда достаточно предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть можно только при условии прохождения карантина. Поэтому всем рекомендуем пользоваться нашей картой.