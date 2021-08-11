Главные новости 10 августа: смертельная лихорадка в Африке, Месси уже в ПСЖ
Источник:24 канал
В Гвинее зарегистрировали первый случай смертельной лихорадки Марбург. Лионель Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ. В Киеве вспыхнул скандал из-за дрифта авто Red Bull на Софийской площади Киева. Умер бывший нардеп Лев Пидлисецкий. Боевики ранили 3 бойцов ВСУ на Донбассе. Такими были главные новости Украины и мира 10 августа.
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Месси подписал контракт с ПСЖ
Источник: сайт ПСЖ
Аргентинский футболист Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ. Французский клуб поделился эффектной презентацией подписания контракта. На опубликованном видео виден лишь мужской силуэт, впрочем, его URL-адрес подтверждает, что речь идет именно о Месси.
По информации СМИ, парижский ПСЖ согласился платить аргентинцу 35 миллионов евро в год. Контракт подписали сроком на 2 года – до лета 2023 года. Однако соглашение предусматривает возможность дальнейшего продления еще на один год.
Под каким номером будет играть Месси
Издание Marca сообщило, что ПСЖ намерен официально представить Лионеля Месси уже в среду, 11 августа. Как рассказали источники журналистов, футболисту предложили взять номер 30, под которым тот дебютировал за Барселону в 2004 году. Альтернативным был номер 19, под ним он выступал в юности.
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Почему Месси покинул "Барселону"
- Летом 2021 года Лионель Месси стал свободным агентом. Ведь его контракт с Барселоной истек.
- Стороны пытались подписать новое соглашение. Но несмотря на все старания сделать этого все же не удалось.
- Все из-за финансовых ограничений, наложенных на испанский футбольный клуб. Если бы Барселона подписала новый контракт с Месси, были бы риски банкротства.
Месси расплакался во время прощания с Барселоной
Накануне футболист провел прощальную пресс-конференцию в Испании. Ее организаторы выставили в зале 35 кубков, которые клуб выиграл вместе с Месси. Обращаясь, аргентинец не смог сдержать слез. Мол, представлял свое прощание с Барселоной совсем не так.
Я был подавлен. После стольких лет мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле,
– подчеркнул спортсмен.
"Мне было 13 лет, когда я оказался в Барселоне, и через 21 год я покидаю это место с женой и тремя каталоно-аргентинскими детьми. Это наш дом", – подчеркнул он.
Смертельная лихорадка в Гвинее
Источник: ВОЗ
Глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти сообщила о первом пациенте с геморрагической лихорадкой Марбург на территории Гвинеи. Ее также называют "болезнью зеленых обезьян". К сожалению, спасти пациента не удалось. Наибольшая опасность болезни заключается в том, что лечения и терапии, которые бы помогали ее побороть, пока не существует.
Где расположена Гвинея: смотрите на карте
Отметим, что ранее случаи этой инфекции уже регистрировали на территории Африки. А именно – в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.
Лихорадка Марбург: что следует знать
Источник: "Википедия"
- Это острая вирусная болезнь, процент летальности – более 80%. Болезнь поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Обычно течение затруднительное.
- Среди симптомов – лихорадка, озноб, головная боль, боль в горле, боль за грудиной, конъюнктивит, стоматит, диарея, боль в животе, сыпь, тошнота и рвота.
- Симптомы этого недуга подобны симптомам лихорадки Эбола. Однако в ООН предупредили, что лихорадка Марбург более смертельная. Кровотечение, которое она вызывает, невозможно остановить.
Скандал с авто Red Bull в Киеве
Источник: 24 канал
В Киеве разгорелся скандал из-за рекламных съемок для компании Red Bull. В их рамках утром 10 августа на Софиевской площади устроили "дрифт-шоу". Машины летали в пешеходной зоне очень быстро, специальных ограждений не было.
Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию. Якобы соответствующих разрешений никто не предоставлял. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители проверяют обстоятельства, общаются с организаторами мероприятия и устанавливают всех участников съемки. При этом, бывший министр экологии Игорь Шевченко заверил, что разрешение якобы предоставили в заповеднике "София Киевская". Впрочем, там все отрицали.
Дрифт в центре Киева: смотрите видео с фейсбук-страницы Игоря Шевченко
В гонках на пешеходной части Софийской площади принимала участие, в частности, украинская певица Alyona Alyona. В своем инстаграме она показала, как садится в один из автомобилей Red Bull. Исполнительница поделилась с подписчиками, что у нее от страха трясутся руки и ноги.
Реакция на дрифт авто Red Bull
- Инцидент уже прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко. Чиновник возмущен безответственностью и неуважением представителей компании, организовавшей мероприятие.
- В то же время украинцы засыпают Red Bull гневными комментариями после дрифта в Киеве. Корреспонденты считают, что такие действия в историческом центре столицы – недопустимы.
Масштабы нанесенного ущерба
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что намерены изъять авто, которые дрифтовали в центре Киева. По данным правоохранителей, историческая часть города понесла убытки минимум на 50 тысяч гривен. Повреждено, в частности, клинкерное покрытие на площади. Нарушителям грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы – до 4 лет.Обратите внимание! Территорию будут чистить от следов резины около 3 дней. Во сколько это обойдется – пока неизвестно.
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ
Источник: фейсбук-страница оперативно-тактической группировки "Восток"
Пророссийские боевики не прекратят нарушать соглашения о перемирии и бить в сторону украинских позиций. 10 августа они обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 3 защитников Украины получили ранения.
Что известно о раненых бойцах
- У всех них – огнестрельные осколочные ранения. Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.
- Сразу после этого их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из бойцов – тяжелое, остальных – удовлетворительное.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Во Львове умер Лев Пидлисецкий
Источник: фейсбук-страница Андрея Садового
10 августа на 45 году жизни скончался Львовский политик и депутат Лев Пидлисецкий. Мужчина длительное время боролся с болезнью. О его смерти сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Умер Лев Пидлисецкий / Фото Львовской бизнес-школы УКУ
Когда состоится прощание с Пидлисецким
- Гроб с телом политика выставили в Церкви святого Климентия Шептицкого, что на улице Максима Кривоноса, 10, там львовяне могут попрощаться с умершим.
- 11 августа в 11:00 в храме состоится божественная литургия. После этого проведут чин похорон и прощания. Похоронят Пидлисецкого в 13:00 на 59 поле Лычаковского кладбища.
Что известно о Льве Пидлисецком:
Источник: "Википедия"
- Уроженец Львова. Учился в физико-математическом лицее, получил образование в университете "Львовская политехника" по специальности "Финансы".
- Работал на руководящих должностях в энергетических предприятиях "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой". Входил в наблюдательный совет Укрэнерго.
- В 2009 году ввел экскурсионные туры на "Чудо-бусе". Впоследствии он инициировал создание Львовского туристического альянса.
- В 2014 году прошел в Верховную Раду, был членом парламентской фракции "Объединение "Самопомич". В умершего остались жена и 3 дочери.