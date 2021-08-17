Амнистия "Талибана", электричество дешевеет, имя погибшего воина: главные новости 17 августа

17 августа 2021 , 20:30
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Источник:

24 канал

"Талибан" в Афганистане объявил всеобщую амнистию. Тарифы на электроэнергию для населения подешевеют. Обнародовали имя погибшего на Донбассе воина. На Аллее Героев Небесной Сотни установили советские инсталляции. Такими были главные новости Украины и мира 17 августа.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 17 августа:

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"Талибан" объявил всеобщую амнистию

Источник: NDTV

Группировка "Талибан" объявила всеобщую амнистию для афганских чиновников. Боевики призывают людей возвращаться к работе.

Вам следует начинать свою повседневную жизнь с полной уверенностью,
– сказали террористы.

Несмотря на это, местные жители живут в страхе. Люди, работавшие на афганское правительство или поддерживаемые Западом организации боятся репрессий, потому что "Талибан" известен своими жестокими наказаниями.

Что происходит в Афганистане: последние новости

  • США с мая начали выводить войска, однако талибы активизировались. Боевики захватывали все новые города.
  • Уже 15 августа террористы взяли под контроль столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан.
  • Талибы уверяют, что якобы не собираются совершать самосуд над афганцами. Решение будет принимать шариатский суд.
  • Боевики пообещали не атаковать американских военных, но если те покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года.

Смотрите видео, как талибы захватили власть в Афганистане:

Тарифы на электричество подешевеют

Источник: постановление правительства

Кабмин обнародовал постановление о специальных обязанностях для участников рынка электроэнергии. Это означает, что тарифы для населения с 1 октября подешевеют.

Для тех домохозяйств, которые потребляют не более 250 киловатт-часов в месяц, цены за свет уменьшили на 14%. Они будут платить 1,44 гривны за киловатт-час.

Для кого тарифы не изменятся

Для украинцев, которые будут потреблять более 250 киловатт-часов, стоимость электричества не изменится. Они будут платить 1,68 гривны. Тариф будет действовать для всей потребленной электроэнергии, а не только для того объема, что превышает 250 киловатт-часов.

Фиксированные цены для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года включительно.

Как менялись тарифы на электричество 2021 году

  • 1 января 2021 года правительство отменило льготный тариф за первые 100 киловатт-часов на уровне 90 копеек за 1 киловатт-час.
  • Тарифы для украинцев подняли на 36,6%.
  • Однако в конце апреля правительство продлило механизм ПСО до 30 июня. Цену сохранили на уровне 1,68 гривны за 1 киловатт-час.

На Донбассе убили воина Артема Мазура

Источник: фейсбук "Вернись живым"

Стало известно имя украинского защитника, которого оккупанты убили 16 августа в Новомихайловке. Тогда погиб 26-летний Артем Мазур. Всего три месяца назад защитник с Кировоградщины женился.

Во время обстрела боевиков в Мазура попал снайпер. Воин был в рядах ВСУ с 2017 года, он служил в 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. У погибшего осталась молодая жена, мать, сводные брат и сестра.

Хоронить защитника будут 18 августа в родном селе Веселое.

Что происходило на Донбассе 16 августа

  • За сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
  • Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Причепиловки.


Погибший Артем Мазур / Фото с фейсбука "Вернись живым"

Скандал с инсталляциями на Аллее Героев Небесной Сотни

Источник: 24 канал

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации для празднования Дня Независимости. Однако это вызвало возмущение в украинцев, так как объекты закрывают фотографии погибших.

На Аллее поставили советские автоматы с водой и макеты квартир. Пока непонятно, как их планируют использовать.


Инсталляции на Аллее Небесной Сотни / Фото Богдана Кутепова


Макеты квартир / Фото Богдана Кутепова

Как отреагировала власть

  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что установку этих объектов на Институтской согласовывали с Музеем Революции Достоинства. Однако политик убежден, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу.
  • В Музее Революции Достоинства сказали, что об идее их устно информировали. Зато Музей советовал обращаться к заинтересованным сторонам. В частности, и к семьям Небесной Сотни.
  • В Офисе Президента заявили, что декорации на Аллее Героев Небесной Сотни являются частью композиции, однако их все же перенесут в другое место.

Инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни, смотрите видео:

Янукович объявился

Источник: 24 канал

Президент-беглец Виктор Янукович внезапно вспомнил об Украине. Он заявил, что Революция Достоинства была "проектом" Запада. Кроме того, политик, которого обвиняют в госизмене, сказал, мол, главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией.

Украинцы не могли сдержать эмоций в сети:

  • "Пьяный проспится, дурак – никогда".
  • "Мразота, трус и предатель".
  • "Главная ошибка Украины – это Янукович и такие, как он".

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Автор: Ольга Музика