Сколько времени нужно для поставки на вооружение новых БПЛА: Резников назвал сроки

Алексей Резников объяснил, сколько времени раньше уходило на поставку беспилотников на вооружение и рассказал об измененных сроках. Он также назвал количество новых моделей дронов, уже находящихся на вооружении у Сил обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об упрощении процедуры постановки на вооружение БПЛА от украинских производителей по инициативе его ведомства. Об этом он сказал в четверг, 19 июля, на пресс-конференции "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?".

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Какая ситуация с дронами в ВСУ

Резников заявил, что на вооружении у наших защитников уже более 20 новых беспилотников. Речь именно об украинских моделях дронов.

Мы собрали 82 производителя исключительно украинских. Они согласились делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают россиян и их технику.

– отметил он.

По его словам, из-за упрощения процедуры для постановки на вооружение нового образца БпЛА нужно не более 3 недель, если производители гарантируют качество и проходят проверку. Как пояснил министр, раньше на это уходило 2 года.

Резников также сообщил о еще 2 прорывах в этом направлении. Так, было принято постановление, позволившее закладывать 25% прибыли для развития индустрии. В этом помогал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также государство упростило и убрало некоторые сборы пошлин для ввоза комплектующих для разработки беспилотников.

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