Живой щит: россияне хотят сделать в Мариуполе концлагерь для украинцев

Российские оккупанты продолжают откровенно издеваться над населением оккупированной части Донецкой области. Захватчики планируют создать на захваченной территории 25 так называемых "исправительных" колоний.

Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, такие "исправительные" заведения, в частности, откроют и в Мариуполе.

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Как рассказал Андрющенко, в новых колониях оккупанты планируют содержать украинцев.

По нашей информации, в большинстве это будет касаться гражданского населения. Речь идет о людях, задержанных в результате фильтрации, которая до сих пор не прекращается,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Россия превращает оккупированные территории в концлагерь

Он отметил, что россияне задержали по меньшей мере 10 тысяч граждан только из одного Мариуполя. Оккупанты арестовывают украинцев под разными предлогами во время фильтрации и зачисток. Людей содержат в разных колониях как в Донецкой области, так и в России.

Насколько нам известно, такая же ситуация на оккупированной части Запорожской и Луганской областей. На всех территориях, которые россияне называют "освобожденными", происходит одно и то же. Это превращение наших территорий в большой ГУЛАГ,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что задержанных украинцев так много, что российские захватчики нуждаются в новых местах для их содержания.

Петр Андрющенко объяснил, зачем россияне создают новые колонии в Мариуполе: смотрите видео

Оккупанты планируют использовать украинцев как живой щит

Открывая новые колонии, оккупанты также собираются использовать незаконно арестованных украинцев в собственных целях.

Мы это рассматриваем как часть плана живого щита, который они разместят вблизи наших городов и мест концентрации своих войск,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он напомнил, что именно так захватчики поступали в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержали украинских военнопленных.

"Россияне держали в Еленовке людей и тем самым обеспечивали защиту для своих военных до тех пор, пока сами же не убили наших военнопленных. Это страшное преступление", – говорил Андрющенко.

Коррупция на строительстве лагерей

29 июля 2022 года на территории исправительной колонии №120 в Еленовке прогремел мощный взрыв. Погибли, по меньшей мере, 50 пленных украинцев, находившихся в изоляторе. У СБУ есть серьезные доказательства того, что к теракту причастна именно Россия

Он добавил, что сегодня Россия не удерживает большое количество украинцев в Еленовке и других колониях Донецкой области. Задержанные граждане Украины находятся в России.

"Понятно, что такое "бремя" России не нужно. Поэтому оккупанты будут перемещать людей на территорию Донбасса (в новые колонии – 24 Канал)", – рассказал советник мэра Мариуполя.

Андрющенко добавил, что у оккупантов даже когда речь идет о строительстве лагерей – это всегда коррупция и большие деньги, которые кто-то должен положить себе в карман.

"Учитывая, что ФСБ занимается финансовыми потоками в оккупированной части Донецкой области, им нужны лагеря, чтобы постоянно иметь источник поступления коррупционных средств", – отметил советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: коротко