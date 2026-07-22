В МО разъяснили, нужно ли военнослужащим дожидаться окончания контракта, чтобы подписать новый мотивационный
Военнослужащим ВСУ разъяснили, могут ли они подписать новый мотивационный контракт до истечения срока действия действующего. В ведомстве сообщили важные детали для тех, кто хочет изменить условия службы.
Об этом сообщили в Минобороны.
Можно ли заменить действующий контракт на новый?
Действующие военнослужащие также могут заключать новый мотивационный контракт. В Министерстве обороны уточнили, что в таком случае предыдущий договор теряет силу, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу.
Однако подписать документ можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий уже проходит службу. Если же он желает сменить часть, то сначала необходимо официально перевестись.
Новые условия предусматривают:
- срок службы 10 или 24 месяца в зависимости от должности;
- право на увольнение без привязки к военному положению;
- отсрочку от повторного призыва после увольнения;
- денежное довольствие, боевые выплаты и другие социальные гарантии.
Что известно о последних указах Минобороны?
С июля украинцы могут оформить новые контракты в ВСУ через приложение "Резерв+". Там человек, желающий поступить на военную службу, может просмотреть вакансии и выбрать направление службы.
Также офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель рассказал, что повестка для уточнения учетных данных не ограничивает право человека обратиться в рекрутинговый центр, выбрать конкретную вакансию, бригаду и продолжить оформление на желаемую должность.
В то же время он уточнил, что это касается только повесток для уточнения данных. Если военнообязанный уже прошел военно-медицинскую комиссию и получил мобилизационное распоряжение об отправке в воинскую часть, воспользоваться услугами рекрутинга уже невозможно.