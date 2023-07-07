Понимают, что проиграли: политолог назвал задачи, которые сейчас выполняют пропагандисты

Российские пропагандисты уже признают, что после победы Украины – страна-террористка развалится. К тому же смело говорят, что путинское государство уничтожат сами россияне.

Об этом 24 Каналу рассказал блоггер, политолог Сергей Запорожский. Он добавил, что сейчас пропаганда напрасно пытается убедить жителей болот встать на защиту России.

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Сменяют риторику

Как отметил политолог, большинство кремлевских муртадов осознают, что все пошло не по плану и Россия уже проиграла. Поэтому теперь путинисты запугивают россиян и транслируют месседжи, что после проигрыша страны-агрессорки всем им придет конец.

Задача состоит в том, чтобы убедить все российское общество, что придут "страшные бандеровцы" с англосаксами и всех "вырежут", несмотря на то, кто ты. Поэтому пропагандисты должны убедить всех россиян защищать страну.

– сказал Запорожский.

Мотивация российских пропагандистов абсолютно проста – деньги. У них уже нет обратной дороги и они знают, что прощения им точно не будет.

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