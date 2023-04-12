Россия может всем запретить выезд, а повестка потом найдет каждого, – журналист-международник
Госдума 11 апреля приняла закон о едином реестре военнообязанных. Согласно ему, все россияне призывного возраста получат повестки либо в электронном, либо в бумажном виде.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, вероятно, таким образом в России хотят повысить интернет до госсайтов.
Смотрите также Цифровой авторитаризм: в ISW проанализировали закон о борьбе с уклонистами в России
В чем суть нового закона о мобилизации россиян
Алексей Бурлаков подчеркнул, что один из депутатов Госдумы на вопрос о том, как отслеживать получение электронной повестки, если человек не пользуется интернетом, ответил: "Это ваши проблемы!"
Возможно, таким образом они хотят увеличивать посещаемость сайта госуслуг и продавать там рекламу,
– предположил он.
Журналист-международник также рассказал, что один из российских чиновников на фоне недавних перемен сдал мандат, но живет в Германии.
"Если он сейчас получит в электронном кабинете повестку, он будет возвращаться из Германии? Запретят ли ему выезд из страны?" – подчеркнул он.
Бурлаков поинтересовался, почему Россия просто не может запретить выезд мужчинам призывного возраста, а чтобы повестка каждого из них находила в нужное время сама.
Алексей Бурлаков объяснил, в чем заключается абсурдность российских нововведений по призыву: смотрите видео
Почему россиян заставляют брать отпуска
Журналист-международник сосредоточил внимание, что Андрей Картаполов, глава Комитета Госдумы по обороне, пояснил, что военнообязанным россиянам, подлежащим призыву и проживающим за границей, нужно взять отпуск на год.
То есть чиновник предлагает вернуться в это время в Россию для прохождения военной службы. А там уже дальше как получится.
Что ж вы, друзья! Несложно же взять отпуск на год,
– возмутился Бурлаков.
По его мнению, логика в действиях россиян явно отсутствует.
Мобилизация в России по-новому: что известно
- Единый реестр военнообязанных в России будет формироваться в автоматизированном режиме.
- Всем получившим повестку гражданам запрещен выезд из страны. Правда, здесь есть уточнение: "до их визита в военкомат". Впрочем, надеяться, что горькая судьба черных пакетиков их обойдет, все же бесполезно.
- Среди других мер – ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел на повестку дня в течение 20 дней с его получения.
- Также в России планируют создать общую электронную базу данных призывников, данные в которую обязательно должны вносить Федеральная налоговая служба, органы следствия, суды, пенсионный фонд, медицинские организации, ЦИК, вузы и другие организации.
- Российские пропагандисты пишут, что якобы повестка будет считаться врученной через 7 дней с момента появления ее в реестре. Так называемый "реестр" должен быть публичным.