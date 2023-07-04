Тенденция к массовости: что означает новый "хлопок" в России

Утром 4 июля россиянам пришлось проснуться с первыми беспилотниками. В Новой Москве прогремели мощные взрывы. Сообщалось об атаках воинской части и "хлопке" возле аэропорта Внуково. Это может свидетельствовать о тенденции массовости и иметь определенные результаты.

О них 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, официально неизвестно, кто именно запускает эти беспилотники.

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Дроны долетают до цели

По оценкам Ивана Ступака, ранее подобные запуски дронов не имели массовости и могли упасть в другом месте. Впрочем, сейчас они долетают до целей – фиксируются возле аэродромов, воинских частей и так далее.

"Для тех, кто запускает эти беспилотники, это большая информационная база. Таким образом можно понять: где есть системы ПВО, если упал – значит работает РЭБ, если долетел – как ему это удалось (летел ниже других, совершал виражи, облетал дома и ПВО не попала и так далее). То есть это такой будущий опыт", – объяснил он.

Иван Ступак о новой атаке России беспилотниками: смотреть видео

"Элитам" не спать спокойно

Важно, что постоянно сообщается о поражениях вблизи элитных районов России. Если их так называемые "элитарные" жители смогли защититься от плебса на земле, огородившись заборами и охраной, то с неба вряд ли им поможет.

Интересно, что там проживает семья Суровикина – командующего российскими воздушно-космическими силами, который больше недели не выходит на связь. Будь он на месте, то к нему бы очередь из местной "элиты" выстроилась с вопросами: "Серега, что происходит",

– иронически добавил Ступак.

Кстати, экс-сотрудник СБУ предполагает, что Суровикин действительно может находиться в СИЗО "Лефортово". На днях координаторы одной из российских групп опубликовали сообщения, будто отправили в СИЗО листовку на имя Суровикина, ее приняли и доставили. Впрочем, пока эта информация не проверена.

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